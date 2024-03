Trevisani-Zazzaroni: la lite è durissima: “Tua sorella”

Clamorosa lite tra Riccardo Trevisani e Ivan Zazzaroni in diretta tv nella giornata di domenica: “Tua sorella”. Ecco cosa è successo tra i due

Incredibile lite andata in scena tra Riccardo Trevisani e Ivan Zazzaroni in diretta televisiva nella serata di domenica. I due giornalisti sono andati giù pesante, sebbene erano tra di loro in collegamento e non presenti fisicamente in studio (almeno il direttore del Corriere dello Sport). Il tutto è avvenuto a “Pressing” sulle reti Mediaset. Diversi fan hanno assistito alla scena e la stanno commentando sui social. Ma cosa è successo?

Il motivo del contendere è la crisi della Juve di Allegri, con numeri sempre più deficitari in questo periodo. Una crisi iniziata a febbraio e che non sembra avere fine per i bianconeri. Sono arrivati 7 punti nelle ultime 8 partite, un ruolino da zona retrocessione. Questo ha portato gli uomini di Allegri da lottare punto a punto con l’Inter per il titolo, ad essere terzi a distanza siderale dalla vetta e con necessità di guardarsi anche alle spalle. Dopo lo 0-0 contro il Genoa sono piovute critiche, come quelle andate in scena nello studio di “Pressing” tra i due noti giornalisti.

Trevisani-Zazzaroni, lite durissima: la ricostruzione

“Allegri è diventato il bersaglio perfetto da quasi tre anni. Ogni cosa che sbaglia la Juve è colpa di Allegri. A me sembrano che manchino i giocatori di fantasia in squadra” è l’incipit di Zazzaroni. Trevisani allora entra a gamba tesa: “Ivan però così non c’è critica“. Qui si scatena il putiferio.

“Non dirlo a me che faccio critica da 40 anni” attacca il direttore del Corriere dello Sport. Che poi continua: “Trevisani non rompere le p***e. Sicuramente Allegri è il responsabile di quanto avviene in casa Juve essendo lui l’allenatore ma come rispondere alle domande che gli vengono fatte sono problemi suoi. Probabilmente non può nemmeno dire realmente come stanno le cose”. Si riferisce ad alcune risposte piccate con le tv dell’allenatore nel post-partita col Genoa. Gli animi sono già abbastanza caldi così, quando Trevisani fa esplodere la miccia ancor di più parlando di “serataccia per Perry e Mason”. Qui Zazzaroni si acceca di rabbia ed esplode.

“Non mi chiamo Perry Mason, mi chiamo Ivan Zazzaroni e dirigo un giornale! Perry Mason dillo a tua sorella! Non posso interromperti? Io sono più bravo di te e per questo ti interrompo”, chiosa il giornalista al collega che gli intimava di lasciarlo finire nel suo discorso. Tutti sbigottiti in studio, fan a casa divertiti. Poi la tensione viene stemperata con il giornalista Mediaset che semplicemente conclude il suo attacco ad Allegri apostrofandolo come poco bravo nella comunicazione quando perde ed è nervoso.