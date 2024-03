Esonero Allegri, arriva l’annuncio ufficiale in diretta

La situazione di Allegri è sempre più delicata ed è arrivato, in diretta, l’annuncio ufficiale che ha lasciato tutti senza parole

Quattro pareggi, tre sconfitte e una sola vittoria: il rendimento della Juventus, in questo momento della stagione, è decisamente negativo. L’unico successo, arrivato in extremis contro il Frosinone, rende perfettamente l’idea delle difficoltà di una squadra crollata dopo il pareggio casalingo con l’Empoli.

Il pareggio contro il Genoa è stato l’ennesimo passo falso con i ragazzi di Allegri ad essersi resi pericolosi, per la prima volta, a metà ripresa. Il momento di difficoltà della Juventus è evidenziato dal nervosismo di Vlahovic: l’attaccante, dopo aver commesso fallo sul portiere avversario, ha protestato in maniera veemente contro l’arbitro prendendo prima il giallo e poi il rosso. Espulsione che gli farà saltare la trasferta dell’Olimpico (in casa della Lazio) in programma dopo la sosta.

Allegri è finito, inevitabilmente, sotto il mirino della critica visto anche il gioco non proprio brillantissimo espresso dalla sua squadra. In molti vorrebbero addirittura l’esonero e, a tal proposito, ha voluto dire la sua Riccardo Montolivo. L’ex centrocampista si è espresso in questi termini ai microfoni di DAZN: “A me è capitato con l’esonero di Allegri. Era stato scelto Seedorf come allenatore, ma arrivava dopo una partita di campionato in cui la panchina fu occupata da Tassotti. È una situazione un po’ strana. I calciatori devono concentrarsi sulla squadra e basta. All’epoca eravamo a gennaio, ora siamo a marzo inoltrato, ma credo che debba emergere l’orgoglio dei ragazzi“.

Juventus, situazione complicata: “Deve emergere l’orgoglio dei ragazzi”

Il riferimento è, ovviamente, a quanto successo alla Lazio: i biancocelesti hanno subito un vero e proprio scossone con le dimissioni di Sarri dopo la sconfitta casalinga con l’Udinese. Il club ha scelto Tudor anche se, in panchina contro il Frosinone, era presente Martusciello.

La conclusione del discorso di Montolivo riguarda l’orgoglio dei giocatori anche se, in questo momento ,il gruppo Juventus sembra non avere più quella compattezza che aveva fatto pensare ad una squadra in grado di poter lottare fino alla fine per lo scudetto. La sensazione è che il secondo ciclo di Allegri sia giunto al termine.

Difficile pensare ad un cambio di guida tecnica prima che la stagione giunga al termine anche se, ad oggi, la Juve deve pensare più a guardarsi le spalle per non rischiare di uscire, clamorosamente, dalla zona Champions.