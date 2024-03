Terremoto nel campionato italiano, si dimette subito: il comunicato

Terremoto nel campionato italiano: il tecnico si dimette subito dopo aver preso l’incarico da qualche settimana. Arriva il comunicato

Un nuovo terremoto per una squadra che in questa stagione sembra proprio non avere pace. Ci sono diversi problemi emersi in tutta la loro fragilità nelle scorse settimane, specialmente dopo le dimissioni del proprietario originale della panchina. Così una serie di sciagure una dietro l’altra hanno portato la squadra ad essere contestata dai tifosi e lontana dai vertici della classifica dove dovrebbe lottare.

Una sola vittoria nelle ultime 8 partite per il Pescara, con sconfitte anche larghe nel punteggio come il 4-0 di Gubbio, il 4-1 di Sassari contro la Torres e per concludere il 5-1 di Rimini di venerdì scorso.

Il club abruzzese, che si trova nel girone B della serie C, è in decadenza nonostante una rosa ricca e l’obiettivo dichiarato ad inizio stagione della promozione. Attualmente è ancora in zona play-off, anche se di questo passo rischia di uscirne presto. C’è una cosa che più di tutte il club abruzzese ha pagato nelle ultime settimane.

Terremoto nel campionato italiano, nuovo ribaltone in panchina: si è dimesso, Pescara nel caos

I problemi di salute a cui è andato incontro Zdenek Zeman dagli ultimi mesi del 2023 in poi hanno portato il boemo a diverse operazioni e alle dimissioni forzate dopo l’ultimo intervento con l’inserimento di quattro bypass. Si è temuto anche per la vita del tecnico. Forse il peggio ora è passato, ma di sicuro il tutto è stato un fulmine a ciel sereno per gli abruzzesi.

Dopo le dimissioni dell’ex Roma, la guida della squadra era stata affidata a Giovanni Bucaro, vice del boemo. Con lui però sono arrivati solo risultati deludenti, quelli già snocciolati sopra. Alla fine l’allenatore si è dimesso dopo il pokerissimo subito in Romagna.

Questo il comunicato ufficiale da parte della società: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Giovanni Bucaro dalla carica di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questo periodo in BiancAzzurro e augura le migliori fortune professionali”.

Cosa succederà ora? Il Pescara ne ha provate diverse per trovare il successore. La prima scelta sembrava essere Bepi Pillon, decano delle panchine italiane, con diverse esperienze anche in serie A e serie B, ma dall’allenatore trevigiano è arrivato un cortese No. Alla fine la panchina è stata affidata all’ex bandiera pescarese Emmanuel Cascione, un passato anche come allenatore della Primavera del Napoli. In Abruzzo sarà la sua prima esperienza fra i Pro, dopo la non felicissima esperienza precedente con la Pistoiese, in Serie D.