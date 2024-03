Guai Roma: si sono fatti male in Nazionale

Brutte notizie per la Roma e per l’allenatore Daniele De Rossi che continua a ricevere cattive news dall’infermeria riguardo le condizioni dei giocatori in Nazionale.

Possibile svolta in questo rush finale di stagione per la Roma che dallo scorso mese di gennaio ha cambiato guida tecnica salutando a malincuore Mourinho e portando in città l’ex capitan futuro Daniele De Rossi che ora ha dato una svolta incredibile alla stagione dal punto di vista di gioco, risultati ed entusiasmo che è tornato a Roma che ora è pronto ad affrontare questo finale di stagione al meglio possibile cercando di centrare tutti gli obiettivi per cui si è in corsa tra la qualificazione alla prossima Champions League e anche andare avanti in Europa League. Ma sul cammino della Roma di De Rossi continuano ad esserci tanti infortuni.

Ci sono degli sviluppi interessanti che riguardano tutto ciò che può accadere in vista della prossima stagione della Roma, perché adesso si parla di quello che può accadere a fine stagione con il club che è pronto anche a confermare l’attuale giovane allenatore che sta facendo benissimo, nonostante sul suo cammino sta trovando diversi ostacoli. Perché continuano i problemi di infortuni per la Roma anche nella sosta delle Nazionali, arrivano pessime notizie dall’infermeria.

Roma: infortuni continuano a perseguitare la rosa di De Rossi

Situazione tutta da valutare per la Roma che ha perso diversi giocatori per infortuni in queste ultime settimane e ora anche nella sosta delle Nazionali si sono fermati alcuni giocatori importanti per la rosa di De Rossi.

Dopo Edoardo Bove anche un altro giocatore della Roma si è fatto male e si tratta di Tommaso Baldanzi, un altro calciatore della Roma che lascia il ritiro dell’Italia Under 21 che avrebbe dovuto affrontare le prossime partite da calendario. Niente da fare, perché anche un altro giovane calciatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca per i prossimi impegni.

Ora ci sono delle novità riguardo quelle che sono le condizioni di Bove e Tommaso Baldanzi che si sono infortunati e dovranno restare fermi per diverso tempo. La speranza è quella di provare a recuperarli alla ripresa della corsa alla lotta in Europa di Serie A. Tante le partite decisive da qui alla fine del campionato e anche in Europa. La speranza dell’allenatore è quella di avere tutti al meglio della forma e a disposizione.