Mercato Milan, colpo dalla Bundesliga: lo porta Pulisic

Mercato Milan, arrivano notizie importanti in vista dell’estate. I rossoneri stanno lavorando al colpo che arriva direttamente dalla Bundesliga e che può entusiasmare i tifosi. Sponsor speciale, per così dire, di questo affare è l’attaccante Pulisic, che ricoprirà un ruolo, per così dire, da mediatore. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Il Milan in vista dell’estate, come è noto, non si può di certo accontentare di poco. La squadra ha bisogno di innesti anche in maniera urgente in varie zone, ancor di più se per davvero l’idea del club è quella di puntare allo Scudetto. In tal senso, le notizie che arrivano sono a dir poco significative. A quanto pare, infatti, il club rossonero ha messo nel mirino un calciatore che in Bundesliga sta facendo grandi cose e che può passare per questo in Serie A. Per il definitivo salto di qualità. Sponsor importante di questo affare è il talento rossonero Pulisic, subito decisivo al primo anno all’ombra del Duomo e pronto ora a trasformarsi anche in pedina di mediazione.

Mercato Milan, colpo dalla Bundesliga

Sono ore calde in casa Milan, che anche in sede di mercato ha bisogno di innesti. Un reparto molto interessato da questo discorso è la difesa. Oltre alla questione del centrale difensivo, con Tomori e Kjaer che sono dei punti interrogativi, bisogna anche lavorare per la fascia destra.

Calabria è spesso fuori e Florenzi non offre le giuste garanzie. Per questo, stando a quanto raccontato da “MilanLive“, il Milan è fortemente interessato alla pista che porta al laterale destro del Borussia Moenchengladbach Joe Scally, connazionale di Pulisic e compagno di squadra nella selezione a stelle e strisce. Proprio l’ex Chelsea può essere uno sponsor di questo affare.

Milan, occhi su Scally del Borussia Moenchengladbach

Classe 2002, è un giocatore che da tempo sta facendo molto bene, da titolare assoluto, in Bundesliga con la maglia del Borussia Moenchengladbach. Terzino destro di ruolo, all’occorrenza sa disimpegnarsi anche dall’altra parte e come esterno di un centrocampo a quattro. La valutazione che ne fanno i tedeschi si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra sicuramente alla portata del Milan. Per lo stesso ruolo, ci sono ovviamente delle alternative, a partire da Killian Sildillia del Friburgo e Arnau Martínez, talento purissimo classe 2003 in forza al Girona.