Brutto infortunio in Nazionale, Inter preoccupata per le condizioni

Bruttissime notizie per l’Inter che perde in un momento decisivo della stagione il proprio portiere e punto di riferimento Sommer che si è fatto male con la Nazionale.

Non arrivano notizie positive per il club nerazzurro capolista in Italia che ha ricevuto una brutta notizia dalla Nazionale, perché non arrivano sensazioni positive che riguardano il club nerazzurro. La situazione ora può seriamente essere compromessa per il resto della stagione del club che sta vivendo un momento delicato e vuole cercare di uscire al meglio da queste ultime partite stagionali in vista del prossimo anno. Infatti, ora bisognerà capire prima di tutto come stanno messi dei giocatori della rosa perché si sono accumulati diversi infortuni in casa Inter e la situazione è veramente complicata.

Occhio a quello che può accadere in vista delle prossime settimane. Perché ora la società può essere costretta ad affrontare il momento finale e decisivo della stagione con diverse assenze. La situazione è complicata e si cerca di capire come uscire al meglio con gli uomini a disposizione perché mister Simone Inzaghi non avrà tutti per questo rush finale di campionato e coppa su cui poter contare. Ci sono stati alcuni infortuni in Nazionale che riguardano i migliori giocatori della rosa dell’Inter.

Infortuni Inter, preoccupano le condizioni

La situazione preoccupa e non poco l’Inter pe le condizioni del giocatore che si è fatto male in Nazionale. Ma non è il primo infortunio che ha accusato il club nerazzurro in queste ultime settimane, c’è il rischio che ora si possano accumulare un numero elevato di giocatori fermo ai box.

Brutto infortunio in Nazionale per Yann Sommer con l’Inter in ansia per le sue condizioni dopo che è andato ko con la Nazionale della Svizzera. Dopo un’uscita sull’ex calciatore dell’Atalanta Rasmus Hojlund in Svizzera-Danimarca, il giocatore è finito a terra dopo un contatto di gioco.

Spazio a Yvon Mvogo, scelto da Murat Yakin, per la sostituzione di Sommer che si è infortunio alla caviglia e ora c’è apprensione per l’Inter che rischia già di perdere Stefan de Vrij dopo un infortunio in allenamento con la Nazionale olandese. C’è ansia per i nerazzurri che temono si possa trattare di un lungo stop per il loro portiere di riferimento che si è dimostrato l’arma in più quest’anno in più occasioni.