Milan, colpo a centrocampo: arriva dal Porto per 25 milioni

Il Milan sta già iniziando a lavorare alla prossima stagione ed in tal senso tutto passa, in maniera inevitabile, dal mercato. I rossoneri hanno messo nel mirino un innesto importante in mediana e gli occhi si sono posati in casa Porto. L’affare è da 25 milioni di euro e fa felice Pioli ed i tifosi.

I rossoneri si stanno rendendo protagonisti di una ottima stagione. Lo Scudetto ormai è andato, con l’Inter in fuga solitaria anche per alcuni momenti difficili affrontati durante la stagione. Soprattutto dal punto di vista degli infortuni che hanno falcidiato la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In tal senso, però, in vista della prossima stagione, il Milan ragiona inevitabilmente tanto sul presente quanto sul futuro. E per puntellare la linea mediana i rossoneri hanno messo nel mirino un calciatore del Porto, capace davvero di dare ottime soluzioni alla compagine milanista. L’affare è da 25 milioni, ma c’è uno sponsor di eccezione.

Rinforzo in mediana per i rossoneri: occhi in casa Porto

I rossoneri per la prossima stagione vogliono, come è normale che sia, alzare ancora di più il livello per puntare tanto allo Scudetto quanto ad un percorso in Europa importante. In tal senso, adesso il prossimo obiettivo gioca nel Porto e può arrivare in estate.

Stando a quanto raccontato da Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, il Milan sarebbe seriamente interessato al talento argentino di Alan Varela, attualmente in forza al Porto e centrocampista dall’enorme talento. Andiamo a vedere a quali condizioni questo affare può essere condotto in porto.

Milan, piace Varela: Ibrahimovic sponsor dell’affare

Come raccontato dal giornalista Carlo Pellegatti, si tratta di un calciatore che piace e tanto a Zlatan Ibrahimovic, sponsor di questo affare. La valutazione che ne fa il Porto è di 25 milioni di euro, una cifra decisamente importante ma sarebbe un investimento di alto profilo. Cresciuto nel Boca Juniors, Alan Varela è un classe 2001 arrivato nell’estate del 2023 al Porto.

Regista, si sta districando molto bene anche in Europa ed è in odore anche di convocazione in Nazionale. Il giornalista milanista aggiunge come sia una soluzione che potrebbe prendere ancora più piede in caso di addio di Bennacer.