Inter: infortuni Sommer e De Vrij, ecco quando tornano

Ecco il comunicato dell’Inter sui tempi di recupero di Sommer e De Vrij. Entrambi i giocatori si sono infortunati con le rispettive Nazionali, Svizzera ed Olanda.

La sosta per le Nazionali non ha portato notizie positive per l’Inter, che deve fare i conti con gli stop di due titolari come Sommer e De Vrij. Ecco l’annuncio ufficiale da parte del club che ha comunicato le condizioni di entrambi i calciatori.

Inter: aggiornamenti sugli infortuni di Sommer e De Vrij

Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter, riguardo le condizioni fisiche di Sommer e De Vrij.

“Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno per il portiere svizzero. Risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra per il difensore olandese che sarà rivalutato tra qualche giorno”.

Inter: quando tornano Sommer e De Vrij

Nella giornata di oggi, presso l’istituto Humanitas di Rozzano, Yann Sommer e Stefan de Vrij si sono sottoposti ad accertamenti strumentali dopo gli infortuni con le rispettive Nazionali. Sorride a metà Simone Inzaghi, visto che entrambi non dovranno stare fermi ai box per parecchio tempo. Chi ha più possibilità di recuperare contro l’Empoli è il portiere Sommer che ha riportato una distorsione alla caviglia. Le condizioni dell’estremo difensore saranno valutate giorno dopo giorno.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Stefan De Vrij che ha accusato un risentimento all’adduttore della coscia destra. Tra qualche giorno le sue condizioni saranno nuovamente rivalutate, certo il forfait del difensore nel match di Pasquetta contro la squadra di Davide Nicola.