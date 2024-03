Roma in ansia, rischia di finire tutto in anticipo

Clamoroso quello che sta accadendo in questa stagione al campione della Roma che è rinato sotto la gestione di Daniele De Rossi e ora va a segno anche con l’Italia.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro in casa Roma con il proprio talento che rischia di finire tutto in anticipo con i giallorossi. Dopo un momento iniziale dove c’è stata una palese crisi con José Mourinho in panchina, ora sembra essere davvero rinato e per questo motivo che adesso anche i tifosi sono contenti di quello che gli sta accadendo. E’ chiaro che c’erano dei problemi interni e lo si vede da come sia cambiato tutto da quando la società ha messo Daniele De Rossi, simbolo della Roma, sulla panchina da gennaio. Un cammino di forza dove solo l’Inter ha fatto meglio e dove tutti i giocatori della Roma hanno ritrovato fiducia, in particolare uno.

Ci sono stati dei veri trascinatori in questa seconda parte di stagione della Roma che stanno permettendo alla società giallorossa dei Friedkin di lottare in campionato di nuovo per la zona Champions League dopo una rimonta incredibile e ora anche in Europa League con i Quarti di Finale dove si affronterà un’altra italiana, il Milan. Ora però ci si focalizza su chi può fare la differenza e andare a regalare alla Roma altri obiettivi importanti perché si parla anche di calciomercato e contratto di un giocatore su tutti.

Calciomercato Roma: le ultime su Pellegrini

Occhio a quello che può accadere al termine della stagione tra la Roma e Lorenzo Pellegrini con una situazione contrattuale tutta da chiarire. Al momento il giocatore ancora non ha messo in piedi nessuna trattativa con la società e per questo possono cambiare tante cose anche in vista dei prossimi Europei.

Adesso è incredibile la stagione che sta vivendo Pellegrini con la Roma con il capitano che si sta comportando da vero trascinatore in campo. 9 gol con la maglia della Roma e adesso va in gol anche con la Nazionale dell’Italia di Spalletti, sempre più convinto che punterà su di lui tra i convocati degli Europei.

Ora però tra la Roma e Pellegrini bisognerà parlare di mercato e del rinnovo di un contratto che è in scadenza 2026 e che rischia di portarlo via in vista della prossima estate. Possono arrivare tante offerte per lui se dovesse continuare così anche agli Europei e andare via prima del tempo. Il suo ingaggio è di 4 milioni a stagione al momento.