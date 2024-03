Salernitana: Dia cambia squadra, accordo raggiunto

Aggiornamenti sul futuro di Boulaye Dia: ecco le ultimissime sulla prossima destinazione dell’attaccante della Salernitana.

Nuovi dettagli in merito a questa situazione, che riguarda il calciatore di proprietà della Salernitana che è al momento fuori squadra dopo la lite avuta con l’ex allenatore Fabio Liverani. Il senegalese, nel corso della partita contro l’Udinese, si è rifiutato di scendere in campo per gli ultimi dieci minuti del match. Una scelta incomprensibile che ha obbligato la società a metterlo fuori squadra per il resto della stagione.

In questa sosta per le Nazionali c’è stato un riavvicinamento fra Dia e la Salernitana. Un accordo raggiunto anche in vista della prossima stagione, quando avverrà la cessione dell’attaccante.

Dia via da Salerno, ecco chi lo vuole

Ci sono delle importanti novità relativa al futuro dell’attaccante della Salernitana Boulaye Dia: ecco nuove indiscrezioni riportate dal portale specializzato, vicino alle vicende dei granata, tuttosalernitana, che ha fatto il punto della situazione sulla situazione del giocatore.

A sorpresa, infatti, nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento con Dia che può tornare presto in gruppo ed essere a disposizione di Colantuono per le prossime partite di campionato. Nella serata di ieri c’è stato un primo contatto fra il giocatore e la dirigenza granata.

Dia ha ammesso di aver commesso degli errori e s’è detto pronto a giocare le prossime partite della Salernitana. Può tornare a disposizione già per la trasferta di Bologna. L’ultima parola, però, sarà sempre dell’allenatore. Intanto, è già stato trovato un accordo per la cessione di Boulaye Dia in vista della prossima stagione.