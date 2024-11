Leao via a tutti i costi: ha già scelto il prossimo club

Il nome di Rafael Leao è sempre in auge per quello che riguarda il mercato del Milan con il talento portoghese che potrebbe salutare al termine della stagione in corso.

L’ottima prestazione fornita da Rafael Leao sul campo del Real Madrid ha rilanciato il nome del talento portoghese in vista della sessione di mercato estiva con l’attaccante che resta sempre nel mirino di una big.

Dopo un inizio di stagione non ottimale, Rafael Leao ha sfoderato una prestazioni di altissimo livello al Santiago Bernabeu mandando ufficialmente in crisi i campioni d’Europa. Il numero 10 portoghese ha finalmente messo in mostra tutte le sue qualità agli ordini di Paulo Fonseca, dimostrando di poter ancora essere decisivo con la maglia del Milan. Nelle ultime ore, però, si fanno sempre più insistenti le voci di mercato riguardanti il calciatore ex Lille.

Calciomercato Milan, destinazione Leao scelta: colpo di scena

Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, Rafael Leao avrebbe dato mandato a Jorge Mendes di trattare con il Barcellona il suo passaggio in Catalogna in vista della prossima stagione volendo giocare a tutti i costi alla corte di Flick.

L’ottimo rendimento del Barcellona in questa prima parte di stagione ha attirato l’attenzione di diversi calciatori che sono rimasti impressionati dal cambiamento della squadra blaugrana che, da quando c’è sulla panchina Flick ha cambiato volto e risultati lanciandosi sia per quello che riguarda la Champions League che per il campionato spagnolo. I catalani hanno provato a prendere Leao durante la scorsa estate ed il matrimonio potrebbe essere solamente rimandato.

Rafael Leao è rimasto al Milan durante l’estate soprattutto per volere della società che ha subito chiuso le porte ad una cessione della punta esterna che un anno fa ha rinnovato con i rossoneri fino al giugno del 2028. Il club però non sembra chiudere ad una sua partenza al termine del campionato in corso con il Milan che potrebbe incassare circa 100 milioni di euro.

Rafael Leao, dal canto suo, sarebbe pronto ad una nuova esperienza ed al Barcellona potrebbe trovare uno stile di gioco adatto alle sue caratteristiche, pronto a vivere un altro campionato dopo diversi anni a Milano. C’è però da dire che, proprio di recente, il numero 10 rossonero ha affermato di trovarsi molto bene a Milanello e nel capoluogo lombardo, considerando l’Italia ormai la sua seconda casa.