Il grande ritorno dopo l’esonero: è il nuovo allenatore

C’è un clamoroso ritorno che potrebbe materializzarsi a breve per la gioia di tutti i tifosi e gli addetti ai lavori: sono già passati diversi anni

Un allenatore è pronto a rimettere piede nel contesto che più lo ha esaltato nel corso della sua carriera. Sarebbe una scelta non economica ma di prospettive, in un calcio che è sempre più incentrato sull’aspetto finanziario.

Ci sono grandi allenatori liberi in questo momento, che stanno cercando di capire quale progetto sposare per subentrare in corsa. Da Allegri a Sarri, passando per Mancini e Garcia, tutti alla ricerca di qualcosa di nuovo. Dei grandi al momento impegnati, diversi stanno pensando di lasciare la propria panchina nella prossima stagione, vedi Ancelotti al Real Madrid, Luis Enrique al PSG e anche Mourinho al Fenerbahce. Il tecnico portoghese è secondo nella SuperLig turca, alle spalle del Galatasaray e non sta andando benissimo nemmeno in Europa League (21° con gli stessi punti della Roma).

Dopo un buon inizio si è dovuto scontrare con le direzioni arbitrali rivedibili della lega turca, con una guerra che sembra ricordare molto quanto avvenuto nella Capitale. Un Mou contro il sistema che cerca giustizia per i suoi giocatori, provando anche a creare un gruppo compatto per contrastare l’altra super potenza di Istanbul. Pensare di restare a lungo in queste condizioni non lo attrae molto e in questi ultimi giorni si è tornato a parlare di lui in prospettiva Premier League.

Colpo di scena per Mourinho: si pensa a lui per l’Everton dei Friedkin

Mourinho in Inghilterra ha lasciato un pezzo di cuore (oltre la residenza a Londra), visto il passato glorioso con Chelsea, Manchester United e Tottenham (unico neo della serie). Il calcio della Premier da sempre lo attrare e non ha mai escluso di poter tornare prima o poi. Adesso si sta aprendo una possibilità clamorosa con una proprietà che lui conosce bene.

Sembra infatti, nonostante come sia finita meno di un anno fa, che i Friedkin potrebbero ripensare proprio a lui per il 2025. I proprietari della Roma, che esonerarono Mourinho lo scorso gennaio, hanno acquisito il pacchetto di maggioranza dell’Everton (closing da ultimare) e vorrebbero affidarsi di nuovo al portoghese per la prossima stagione. In Inghilterra la notizia è rimbalzata da più fonti e pare esserci un fondo di verità, visto che Dan Friedkin ha sempre avuto una passione per lo “Special One”. Vedremo se lo stupefacente incastro alla fine andrà in porto, con buona pace dell’attuale tecnico dei blues di Liverpool, Sean Dyche.