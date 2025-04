Addio per 14 milioni: l’Inter lo saluta dopo un solo anno

L’Inter pianifica un clamoroso addio in vista della riapertura del mercato estivo: saluta dopo una sola stagione per 14 milioni

Il pareggio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan lascia aperto ogni discorso: l’Inter di Inzaghi, in attesa del ritorno, è adesso chiamata ad un tour de force pazzesco. Tra campionato e doppio impegno in Champions League contro il Bayern Monaco, i nerazzurri vivranno la fase cruciale della stagione.

Questa Inter ha dimostrato di poter arrivare fino in fondo ad ogni competizione ed il sogno dei tifosi nerazzurri – e dello stesso Inzaghi – è sempre lo stesso: regalare un pazzesco Triplete a 15 anni dall’ultima volta. Nonostante un gruppo solido e tantissime alternative di qualità, la rosa nerazzurra può ancora essere migliorata. Lo sanno bene Beppe Marotta e Piero Ausilio che nel mese di gennaio hanno rimandato ogni discorso riguardante la possibilità di rimpolpare la rosa in praticamente ogni reparto. Succederà in estate quando le sorprese non mancheranno, sia per quel che concerne nuovi arrivi che per le possibili uscite.

Stefan de Vrij, in difesa, ha rappresentato un pilastro imprescindibile per Simone Inzaghi: ad oggi l’olandese resta in scadenza a fine giugno è la sua permanenza, con rinnovo, non è affatto scontata. Anzi. Allo stesso modo in attacco bisognerà fare i conti con tre spinose questioni. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono quasi certi di dire addio ai nerazzurri a scadenza, a fine stagione. Dubbi – parecchi – permangono su Mehdi Taremi che dopo un solo anno potrebbe fare le valigie e regalare una piccola plusvalenza al club di Oaktree.

Inter, addio e plusvalenza: ecco dove giocherà

C’è un’altra possibilità tra gli addii che sta prendendo quota e che durante il calciomercato estivo, tra qualche settimana, potrebbe tramutarsi in realtà. Si parla di uno dei big arrivato lo scorso luglio e che ora ha già le valigie in mano.

Piotr Zielinski e l’Inter rischiano di dirsi già addio. Il centrocampista polacco, 30 anni, ha firmato un contratto da ben 4,5 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2028. Cifre importanti per un calciatore che non sempre ha dimostrato il suo valore in maglia nerazzurra e che adesso – dopo aver ‘tradito’ il Napoli per trasferirsi a parametro zero nella Milano nerazzurra – potrebbe ritrovarsi a cambiare nuovamente casacca.

Su Zielinski vi sarebbe il forte interesse della Premier League, con diversi club che starebbero sondando il terreno per un’eventuale offerta da proporre alla dirigenza di Viale della Liberazione nelle prossime settimane. 14 milioni di euro potrebbero bastare all’Inter per dire sì alla cessione del nazionale polacco che oggi è infortunato ma che ha collezionato fino a questo momento 33 presenze con 2 gol e 3 assist vincenti.