Milan, via i titolari: 5 nuovi acquisti italiani, tutti i nomi

Il Milan ha deciso di portare avanti una importantissima rivoluzione per la prossima stagione: diventerà una squadra molto più italiana.

I rossoneri sono in un momento storico davvero molto complicato, con i risultati che non arrivano come sperati e quindi un futuro davvero difficile da immaginare. La qualificazione in Champions League è ormai impossibile da immaginare ma si lotterà fino alla fine per provare a ribaltare i prnonostici e offrire ai tifosi una parte finale di stagione importante e che infonda fiducia per il futuro.

A fine stagione in casa Milan ci saranno diversi cambiamenti importanti: dal calciomercato possono arrivare almeno 5 colpi tutti italiani.

Calciomercato Milan: 5 acquisti italiani, ha deciso RedBird

Il futuro del Milan passerà necessariamente dalle mosse di calciomercato che verranno concluse dal nuovo direttore sportivo insieme alla società. Dovrebbe essere Fabio Paratici il nuovo uomo di riferimento e come spesso accaduto anche in passato il suo sguardo italiano darà una nuova impronta ai rossoneri.

Il MIlan ha certamente bisogno di nuovi innesti in tutte le zone del campo e sono già partite le ricerche approfondite per arrivare a nomi importanti che possano garantire qualità e sviluppo serio del progetto per il gioco della squadra e per le ambizioni societarie.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, il Milan sta provando a chiudere 5 colpi italiani: sono tutti nomi importanti.

Milan, per l’attacco Orsolini e Lucca: le ultime

Uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione è rinforzare la rosa provando a italianizzarla sempre di più. Ci sono già delle situazioni che si stanno sviluppando positivamente da questo punto di vista ma bisognerà attendere la fine della stagione per arrivare a chiudere gli affari.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, due tra i nomi che il Milan sta seguendo per l’estate sono Riccardo Orsolini e Lorenzo Lucca. Giovani e italiani, con tanta voglia di dimostrare di essere all’altezza di grandi palcoscenici e di poter riportare il Milan in cima alla Serie A e anche in alto in Europa.

Ci sarà una rivoluzione in attacco, con l’addio possibile di Leao e avvicendamenti importanti del “numero 9”, con Orsolini e Lucca che sarebbero pronti a lottare per un posto da titolare.

Udogie, Pellegrini e Comuzzo gli altri nomi

Non solo l’attacco: il Milan guarda al futuro per migliorare la rosa in tutti i reparti. Servono calciatori importanti anche già con esperienze di livello nella propria carriera e per questo motivo uno dei nomi che Paratici vorrebbe portare a Milano è quello di Lorenzo Pellegrini, approfittando della carta Saelemaekers e chiudere lo scambio alla pari con la Roma.

La rivoluzione, però, riguarderà anche la difesa, con Theo Hernandez e Tomori gli indiziati numeri 1 a lasciare la rosa per fare cassa e rinnovare completamente il pacchetto difensivo. I nomi seguiti dal Milan sono quelli di Destiny Udogie e Pietro Comuzzo.