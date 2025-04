Conte al Milan, retroscena assurdo: “Va in vacanza”

Antonio Conte è uno degli allenatori più discussi della Serie A: il suo futuro può cambiare e c’è un retroscena con il Milan.

La situazione legata al futuro dell’allenatore salentino sembra molto chiara, con il contratto in scadenza nel 2027 con il Napoli che prevederebbe la permanenza per altre due stagioni sulla panchina azzurra per proseguire con il progetto che ha iniziato a costruire all’inizio di questa stagione e che sta già portando soddisfazioni significative.

Il futuro di Antonio Conte è sulla bocca di tutti ormai, tra chi lo manda via dal Napoli e chi lo trattiene in azzurro: c’è la certezza dei grandi interessamenti degli altri top club.

Conte lascia il Napoli? Le ultime sul futuro

Antonio Conte può lasciare il Napoli alla fine della stagione. Una delle notizie che sta diventando di interesse comune e soprattutto che tutti i giorni arriva agli occhi e alle orecchie di tutti noi riguarda la permanenza o meno del tecnico salentino sulla panchian del Napoli.

Comunque andrà questa stagione del club partenopeo, il Napoli potrebbe cambiare allenatore per volontà dello stesso mister ex Inter e Juventus che sta pensando di lasciare, come sembra da alcune fonti che parlano di infelicità. Ma ce ne sono altre pronte a rassicurare i tifosi del Napoli.

La verità sul futuro di Conte verrà annuciata a giugno ma intanto spunta un retroscena clamoroso sul Milan.

Conte-Milan, Franco Ordine svela i motivi del sì

Il nome di Antonio Conte è accostato in maniera costante al futuro del Milan. Con Fabio Paratici pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del club rossonero, a Milano si potrebbe riformare una coppia d’oro che alla Juventus ha fatto benissimo, anche in annate separate, e che potrebbe riportare il Milan in alto.

Il noto giornalista Franco Ordine, da sempre vicino alle vicende del Milan ha dichiarato l’operazione Conte-Milan molto complicata. “Gli consegni le chiavi di Milanello e vai in vacanza un anno, poi torni e giudichi quello che ha fatto“, ha sottolineato con forza il giornalista ai microfoni di QSVS.

E poi ha aggiunto, completando il suo concetto, “non so se al Milan possano essere in grado a fare un’operazione del genere“. Dunque le speranze di vedere Conte al Milan sono ridotte all’osso, secondo il giornalista che vede in rosssonero altri target di allenatori.

Quale futuro per Conte: sta progettando il nuovo Napoli

Il futuro di Conte dipenderà da come finirà questa stagione e dalle ambizioni che gli mostrerà il presidente De Laurentiis quando si andrà a pianificare il futuro. Al momento il tecnico è completamente concentrato sul finale di stagione, che potrebbe essere davvero unico nel suo genere, e poi penserà al da farsi.

Conte e Manna stanno già lavorando al futuro del Napoli: vuole tanti acquisti nuovi e portarli al Napoli sarebbe importantissimo per giocarsi al meglio la Champions League e la grande stagione che verrà.