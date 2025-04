Il primo colpo di Paratici è un ritorno: il Milan lo riporta in rossonero

Fabio Paratici è stato scelto come nuovo direttore sportivo del Milan ed il dirigente è già al lavoro per cercare i primi colpi da regalare ai rossoneri.

L’accordo verbale tra Giorgio Furlani e Fabio Paratici è stato raggiunto e l’ex dirigente della Juventus si è messo subito al lavoro per cercare di capire dove agire per costruire un Milan vincente sin da subito.

La scelta relativa al nuovo direttore sportivo è caduta su Fabio Paratici ed il Milan si appresta a vivere un nuovo progetto sotto la guida del dirigente che portò la Juventus a grandi successi negli anni passati. L’ex Tottenham, in attesa della fine della squalifica, si sta già muovendo per provare a capire dove rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Una delle idee di mercato sembra portare al ritorno di un calciatore che già diversi anni fa vestì la maglia del Milan.

Milan, idea di Paratici: ritorno in rossonero dopo diversi anni

Una delle idee di mercato di Fabio Paratici è quella relativa al ritorno di Mario Pasalic in rossonero. Il centrocampista croato piace molto al dirigente che lo vorrebbe al Milan a costo zero essendo in scadenza di contratto con l’Atalanta.

Mario Pasalic ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2017/2018 con il croato che ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi rossoneri, in particolare per il calcio di rigore messo a segno nella Supercoppa italiana vinta contro la Juventus. Classe 1995, Mario Pasalic è stato uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A negli ultimi anni ed il suo ciclo all’Atalanta sembra essere giunto al termine.

Il centrocampista è ad un passo dall’addio ai bergamaschi, in particolare se dovesse giungere quello di Gian Piero Gasperini, tecnico che ha puntato molto sull’ex Chelsea in questi anni. Sono diverse le squadre che hanno messo il croato nel mirino, dalla Roma al Napoli passando per l’Inter ma il Milan vorrebbe provare a muoversi in anticipo per assicurarsi il suo cartellino.

Prima di arrivare agli acquisti, però, Fabio Paratici dovrà lavorare su quelle che saranno le conferme e le cessioni in casa Milan. Sono diversi i giocatori in scadenza di contratto e quelli che sono giunti in prestito. La sempre più probabile assenza dei rossoneri dalla prossima Champions League porterà ad uno sfoltimento della rosa per cercare di contenere la voce relativa alle spese in bilancio.