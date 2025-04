Federico Chiesa ha detto sì, il colpo in Serie A è fatto

Dopo un solo anno in Premier, Federico Chiesa può già tornare in Italia: affare fatto con una big, i dettagli

Una stagione è bastata a Federico Chiesa per comprendere che, forse, per lui la Premier è ancora un palcoscenico troppo grande. O comunque un palcoscenico non del tutto adatto. Dopo una sola annata, condita da rare apparizioni, e non sempre brillanti, l’ex attaccante della Juventus starebbe già programmando il suo futuro, e avrebbe dato il via libera a un’operazione che, sotto molti punti di vista, avrebbe del clamoroso.

Messo alla porta dalla Juventus pochi mesi fa per delle richieste di ingaggio ritenute evidentemente eccessive dalla dirigenza bianconera, e in particolare dal Football Director Giuntoli, lontano dall’Italia l’ex pilastro della Nazionale ha faticato a trovare la brillantezza e la continuità dei momenti migliori della sua carriera.

Fin qui la sua stagione al Liverpool, destinata comunque a chiudersi con uno straordinario trionfo in Premier, è stata condita da sole 11 apparizioni, con 2 gol e 2 assist, in tutte e quattro le competizioni giocate dai Reds. Troppo poco per l’attaccante azzurro, che ha perso la Nazionale e che non ha intenzione di rinunciare alla possibilità di giocare i Mondiali.

Anche per questo motivo, sarebbe disposto anche a fare un passo indietro pur di tornare in Italia, attraverso una formula che possa permettergli di giocare con continuità senza magari rinunciare al ricco ingaggio che in Premier è riuscito a guadagnare.

Chiesa ha dato il via libera: super colpo in Serie A, una big fa sognare i tifosi

Servirà ovviamente trovare la quadra con il Liverpool, che dopo un solo anno e con un valore depauperato non ha certo alcun interesse a svendere il proprio attaccante. La sensazione, però, è che Slot continuerà a valutare Chiesa come un comprimario che poco ha da dare alla sua squadra, difficilmente i Reds potranno accettare di mantenere in rosa un calciatore così importante.

Una soluzione diversa converrebbe a tutti, ed è per questo che in molti ipotizzano un possibile ritorno in Italia in prestito per l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus, pronto a rilanciarsi e rivalutare il suo cartellino in vista di una futura cessione a titolo definitivo. Un’operazione low cost che potrebbe far gola a molte squadre, tra cui l’Inter, ma che in questo momento sarebbe stata in particolare sondata da un altro grande club italiano, pronto a regalare al proprio tecnico un colpo di altissimo livello.

In pole position per Chiesa ci sarebbe infatti in questo momento il Napoli. Dovesse ovviamente rimanere Antonio Conte sulla panchina azzurra, la società non ha alcuna intenzione di lasciarlo ancora a lungo privo dell’erede di Kvaratskhelia, e nella mente del tecnico salentino ci sarebbero pochi giocatori più adatti di Chiesa a raccogliere quella pesantissima eredità.

Si tratta comunque, per il momento, solo di un sondaggio, di una suggestione di mercato e nulla più. Anche perché, se è vero che il futuro di Chiesa dovrà essere deciso a breve, probabilmente ancor prima bisognerà risolvere il rebus riguardante il futuro dello stesso Conte, che molti in questi giorni scommetterebbero lontano da Napoli già a partire dal prossimo giugno.