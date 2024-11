Il bomber della nazionale va ko: azzurri disperati

Infortunio per il bomber della Nazionale, il ct perde un’altra pedina importante in vista delle prossime sfide: gli azzurri sono disperati

Non arrivano buone notizie dal ritiro degli azzurri dove non sarà presente il bomber della nazionale che non ha potuto rispondere alla convocazione a causa dell’infortunio che non gli permetterà di prendere parte ai due prossimi impegni.

Mentre l’Italia di Spalletti si prepara ad affrontare Belgio prima e Francia poi in quelle che sono le ultime due giornate della Nations League, l’Italia U21 allenata da Nunziata si appresta a disputare due amichevoli di lusso. Nella giornata di venerdì, anche gli azzurrini se la vedranno contro la Francia al Castellani di Empoli, mentre martedì al Picco di La Spezia affronteranno l’Ucraina.

Due match importanti per Nunziata per testare nuovi schemi di gioco e dare opportunità ai giocatori che sono scesi di meno in campo nelle gare di qualificazione al prossimo Europeo di categoria per il quale gli azzurrini hanno staccato il pass lo scorso mese pareggiando 1-1 contro l’Irlanda. Tuttavia, in vista di questi due impegni, non sono arrivate buone nuove per il ct che dovrà fare a meno di Luca Koleosho che si è infortunato e non ha potuto rispondere alla convocazione.

Italia U21, infortunio per Koleosho: che tegola per Nunziata

L’appuntamento con la terza presenza con la maglia dell’Italia U21 è rimandata a data da destinarsi per Luca Koleosho che non prenderà parte alle sfide contro Francia e Ucraina a causa di un’infortunio. Il ct degli azzurrini Carmine Nunziata lo aveva convocato nella speranza di potergli regalare altro minutaggio, ma questo infortunio dell’ultimo ora ha rovinato i suoi piani e lo ha privato di un’altra importante pedina.

Per queste due sfide, infatti, Nunziata ha già dovuto rinunciare ad Edoardo Bove che è stato costretto a rientrare alla Fiorentina anch’egli a causa di un infortunio. Al suo posto, il ct ha convocato Pafundi, mentre diverso è il discorso per Koleosho che non verrà sostituito da un altro giocatore, potendo già contare su un parco attaccanti molto ampio.

L’assenza di Koleosho è una tegola pesante per Nunziata che punta a costruire un gruppo forte e coeso in vista dei prossimi Europei dove gli azzurrini vogliono essere protagonisti. Già lo scorso anno, l’attaccante del Burnley è stato out per tutta la seconda parte di stagione a causa di un problema al ginocchio e ci si augura che stavolta non sia niente di serio. Il giocatore classe 2004 è uno dei migliori talenti dell’Italia U21 ed i tifosi sperano di rivederlo presto in azione in maglia azzurra