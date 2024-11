Vlahovic pronto all’addio: arriva il pupillo di Motta

La Juventus è pronta a dire addio a Dusan Vlahovic: per sostituire l’attaccante serbo i bianconeri puntano il pupillo di Thiago Motta

La stagione di Dusan Vlahovic è stata fin qui poco esaltante ed il giocatore serbo ha attirato su di sé molte critiche da parte dei tifosi bianconeri che poco hanno gradito le tante occasioni da gol sprecate in questa prima parte di stagione.

Alcuni dei gol falliti da Vlahovic, infatti, sono pesati come un macigno sul risultato finale delle partite, uno su tutti quello clamorosamente sbagliato contro il Cagliari che sarebbe valso il 2-0 che avrebbe chiuso i giochi. Il serbo spedì il pallone fuori con la porta praticamente sguarnita ed alla fine i sardi trovarono il pareggio su rigore nel finale, condannando i bianconeri all’1-1.

La dirigenza non sembra troppo soddisfatta di Vlahovic ed a complicare il suo futuro a Torino, già abbastanza in bilico, c’è la questione contrattuale. Il contratto dell’attaccante serbo scadrà nel giugno del 2026 e la Juventus vorrebbe rinnovare il suo contratto spalmando il suo ingaggio su più anni, riducendolo dai 12 milioni attuali agli 8 milioni di euro. Una proposta non gradita da Vlahovic che rende così la sua permanenza a Torino ancor più difficile.

Il giocatore serbo, tuttavia, non è considerato imprescindibile dalla Juventus che si sta guardando già intorno per valutare chi possa essere il suo sostituto e nella testa di Giuntoli c’è sempre un nome in particolare, quello di Joshua Zirkzee a lungo inseguito durante l’estate.

Juventus, Zirkzee erede di Vlahovic: i bianconeri ci pensano

Durante la sessione estiva, Thiago Motta aveva chiesto alla dirigenza della Juventus e a Giuntoli di fare qualsiasi cosa pur di portare Joshua Zirkzee a Torino. Tuttavia, il muro alzato dal Bologna fu insuperabile per i bianconeri che dovettero virare su altri obiettivi, mentre il Manchester United riuscì ad accaparrarsi l’olandese accontentando le richieste economiche del club felsineo.

A distanza di pochi mesi, però, i Red Devils non sarebbero più così felici di Zirkzee che potrebbe lasciare l’Inghilterra per tornare in Serie A e secondo Fichajes.net la Juventus starebbe valutando seriamente il suo acquisto e renderlo l’erede di Vlahovic. In Premier League, Zirkzee sta brillando pochissimo, i tifosi dello United così come il club si aspettavano di più da lui ed il talento olandese rientrerebbe con piacere in Italia, soprattutto se a chiamarlo fosse Thiago Motta, essendo il suo pupillo.

La nuova politica di mercato della Juventus è quella di puntare su giocatori giovani, ma di qualità capaci di far la differenza da subito e Zirkzee potrebbe essere proprio l’uomo che fa al caso dei bianconeri. Il futuro di Vlahovic a Torino è sempre più in bilico e le possibilità che Zirkzee possa essere il suo erede sono ora in aumento. Da capire se la Juventus andrà all’assalto dell’olandese già nella sessione invernale di mercato per portarlo a Torino e farlo ambientare o aspetterà l’estate per definire il tutto.