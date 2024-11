Fonseca lo mette alla porta: addio e ritorno a casa

Milan, Paulo Fonseca lo mette alla porta: non ne vuole più sapere di lui. Probabile addio e possibile ritorno a casa

Continuano le sessioni di allenamento da parte del Milan di Paulo Fonseca, ovviamente in vista del big match in programma sabato pomeriggio allo stadio ‘San Siro’ dove arriverà la Juventus di Thiago Motta. L’obiettivo dei rossoneri è quello di dimenticare (nonostante siano passati molti giorni) il pareggio beffa ed una prestazione da dimenticare in quel di Cagliari.

Successivamente la gara contro i bianconeri la testa sarà concentrata solo ed esclusivamente al prossimo impegno di Champions League dove il “Diavolo” farà visita allo Slovan Bratislava. Nel frattempo, però, si parla anche di calciomercato e di futuro nel club rossonero. Un futuro che vede, decisamente, molto lontano il calciatore dal vestire la casacca del Milan.

Anche perché, a quanto pare, non rientra minimamente nei piani e nel progetto tecnico del manager portoghese che non lo considera una pedina fondamentale nel suo gioco.

Milan, futuro lontano dai rossoneri: Fonseca lo fa fuori

Nonostante fino a questo momento, tra campionato e Champions League, abbia collezionato 12 presenze pare che Fikayo Tomori non sia così importante per Paulo Fonseca. Lo stesso che è pronto a farne volentieri a meno del suo contributo in difesa e nella squadra. Nelle ultime settimane si era parlato addirittura di un “caso” riguardante il difensore canadese.

Il classe ’97, nelle ultime partite, è diventato una alternativa visto che il tecnico gli preferisce la coppia formata da Pavlovic-Thiaw. Non è da escludere, a questo punto, un suo possibile addio. Anche in occasione dell’apertura del calciomercato invernale di gennaio dove il calciatore potrebbe accasarsi altrove. Difficile, se non impossibile, una sua permanenza in Serie A (complicato una possibile offerta da parte della Juventus).

Molto più probabile, invece, che il calciatore possa decidere di ritornare nuovamente in Premier League. Un campionato che, ovviamente, conosce molto bene dopo averci militato per un bel po’ di anni vestendo le maglie di: Derby County, Hull City e Chelsea. Negli ultimi mesi il Newcastle aveva mostrato un concreto interesse nei confronti del numero 23 del “Diavolo”.

Non è da escludere, a questo punto, che il club inglese bianconero possa presentare una offerta alla società di via Aldo Rossi. Stesso discorso vale anche per il “nuovo” Manchester United di Ruben Amorim, pronto a rifondare la squadra dopo il suo arrivo.