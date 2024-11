Tutto fatto per il ritorno in Italia di Rafa Benitez, ci siamo

Ricompare in Italia Rafa Benitez, le ultime sul ritorno dell’ex allenatore di Inter e Napoli

Negli anni Duemila, è stato uno degli allenatori più vincenti a livello internazionale. E anche in Italia si è fatto valere, anche se ha vissuto periodi altalenanti ed è stato al centro di polemiche e discussioni. Rafa Benitez, nel corso della sua carriera, ha di certo lasciato il segno.

Numerosissime le sue esperienze, da vero girovago del pallone. Affermandosi in Spagna alla guida del Valencia a inizio millennio, per poi vivere un lungo ciclo sulla panchina del Liverpool. In Italia, è stato sulle panchine di Inter e Napoli. Solo sei mesi, e un addio con innumerevoli polemiche, dopo aver conquistato due trofei. Stesso score raccolto con gli azzurri, in un biennio che ha innalzato i partenopei tra le realtà più promettenti a livello europeo, anche se non riuscendo a fare quel salto definitivo.

Il suo ultimo domicilio calcistico è stato il Celta Vigo, esperienza che si è conclusa dopo nemmeno un anno. A livello manageriale, rimane uno dei profili più competenti e apprezzati, grazie alla sua notevole conoscenza del parco giocatori in giro per il mondo, frutto di un database quasi infinito. E ci si chiede ora, a 64 anni, quale potrà essere la sua prossima avventura. Intanto, è ritornato in Italia a sorpresa.

Rafa Benitez a Coverciano, ma come insegnante per il corso da allenatori

Non ci sono in vista panchine nostrane per il tecnico iberico. Che però è stato applaudito ospite di Coverciano, dove ha tenuto una lezione nell’aula magna al corso per allenatori Uefa Pro.

Tanti i temi toccati nel corso del suo intervento, da molteplici analisi tattiche a 360 gradi a una riflessione sulla direzione che sta prendendo il calcio moderno e sulle sfide cui gli allenatori sono chiamati per rispondere ai nuovi input. Fondamentali anche il lavoro settimanale e la costante analisi dei dati, discussa insieme al suo collaboratore storico Paco De Miguel, per avere sempre sotto controllo la situazione della propria squadra.

C’erano un paio di allievi d’eccezione, ad assistere a questa lezione. Vale a dire, i suoi ex giocatori Marek Hamsik e Gokhan Inler, allenati ai tempi del Napoli. Chissà se lo slovacco e lo svizzero non prenderanno spunto dalle idee di gioco dello spagnolo come capisaldi del loro disegno calcistico.