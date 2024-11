Conte via da Napoli a fine stagione: va sulla panchina di un top club

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere via dal Napoli a fine stagione: il tecnico è pronto ad andare sulla panchina di un top club

Le strade di Antonio Conte e il Napoli potrebbero separarsi dopo una sola stagione insieme. Al tecnico salentino non stanno andando giù alcune cose e l’avrebbe già comunicato alla società di voler salutare a giugno a prescindere di come andranno le cose in questa annata. Lo strappo, probabilmente, si è avuto dopo la sfida contro l’Atalanta e al momento non ci sono margini di ripensamento.

De Laurentiis starebbe cercando di convincerlo in tutti i modi, anche con diversi colpi di mercato promessi sin da gennaio pur di convincerlo. Sa che il vero top player è sulla panchina e Conte può fare la differenza come ha fatto fin qui, riportando in vetta una squadra che l’anno scorso ha chiuso decima. Il salentino però ha già fatto sapere che darà tutto in questa annata ma poi la sua intenzione è quella di salutare.

Conte-Napoli è già addio? Possibile nuova esperienza in un top club!

Inoltre, il tecnico, sarebbe allettato da una proposta molto interessante da parte di un top club europeo che ha già manifestato il proprio interesse per l’ex Inter e Juve.

I risultati meno buoni del previsto sia in Champions che nella Liga, infatti, stanno spingendo il Real Madrid a cambiare allenatore nella prossima stagione. Carlo Ancelotti non è più così solido al suo posto anche perché, inoltre, ci sarebbe un rapporto difficile con il grande acquisto Mbappè. L’ex Milan è pure attirato dalla possibilità di salutare le merengues e proseguire la carriera diventando il commissario tecnico del Brasile. Andrà trovato un nuovo allenatore con Florentino Perez che sta già vagliando i possibili nomi.

In cima alla lista ci sarebbe Xabi Alonso: il tecnico del Bayer Leverkusen è il grande favorito ma sta prendendo corpo anche la candidatura di Antonio Conte. Il salentino, se si libererà dal Napoli, potrà essere un nome alquanto altisonante per i blancos. Lui tra l’altro sogna da sempre di finire su quella panchina. Insomma il matrimonio potrebbe essere molto più fattibile di quello che si pensi, per la disperazione dei tifosi partenopei che mai vorrebbero separarsi dal principale artefice della rinascita. Si vedrà a fine stagione, ma ad oggi ci sono questi sinistri presagi per i campani.