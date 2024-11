Pazza idea Juventus-Fiorentina: affare da 20 milioni

Pazza idea di calciomercato per la Juventus e la Fiorentina: per assicurarsi le sue prestazioni servono 20 milioni di euro

In attesa di sfidarsi in campo (match in programma il 29 dicembre alle ore 18 all’Allianz Stadium) sia la Juventus che la Fiorentina si affrontano in ottica calciomercato. Nel mirino delle due squadre, infatti, ci è finito un calciatore che potrebbe fare proprio al caso loro. Si tratterebbe della sua prima volta in Serie A. Anche se l’affare è tutt’altro che semplice.

In primis perché, per assicurarsi le sue prestazioni, servono 20 milioni di euro. Da non sottovalutare, inoltre, l’interesse di club importanti come quelli della Premier League. A meno di clamorosi colpi di scena l’avventura di Angel Correa, tra le fila dell’Atletico Madrid, potrebbe terminare a breve. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno del 2026, potrebbe anche non essere rispettato del tutto.

Il centrocampista (ma all’occorrenza anche esterno d’attacco) argentino non è più considerato una prima scelta (parte spesso dalla panchina) da parte del “Cholo” Simeone che, per la linea mediana, opta per altre soluzioni. Una possibilità per altri club, in particolar modo italiani, pronti a fiutare l’affare e ad acquistarlo. Anche nella sessione invernale di gennaio se il club spagnolo dovesse dare il definitivo “via libera” alla sua cessione.

Calciomercato, Juve e Fiorentina si sfidano: assalto al gioiello della Liga

La Fiorentina e la Juventus seguono, con estrema attenzione, il classe ’95. Il nativo di Rosario vuole continuare ad essere protagonista e, soprattutto, giocare dal primo minuto. Anche a costo di lasciare l’Atletico. Come riportato in precedenza, però, anche la Premier League potrebbe essere una opzione per il 29enne. Sulle sue tracce, infatti, potrebbe piombare anche il Crystal Palace che, in passato, aveva nutrito un certo interesse nei suoi confronti.

Il calciatore argentino non vuole assolutamente perdere il posto con la nazionale “Albiceleste” ed è disposto anche a fare le valigie pur di trovare un certo minutaggio. Anche per dimostrare a tutti di essere ancora all’altezza della situazione mostrando le sue doti tecniche e la versatilità in attacco. Un nome che potrebbe fare proprio al caso dei Viola di Palladino. Da non sottovalutare, però, il possibile e concreto interesse da parte dei rivali bianconeri e dall’altro club inglese.

Per la sua cessione l’Atletico potrebbe fissare un prezzo dal valore di 20 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto e che potrebbe non spaventare del tutto i club interessati. Il tutto, però, dipenderà da Simeone se deciderà di volerlo ancora in rosa oppure chiedere alla società di mandarlo via per acquistare un altro calciatore.