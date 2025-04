Serie A in lutto: scomparsa per un simbolo della Lazio

Una terribile notizia quella che è arrivata nelle ultime ore perché c’è la notizia della scomparsa di quello che è stato un simbolo della Lazio per tanti anni.

Arrivano conferme che riguardano quello che è accaduto nelle ultime ore perché purtroppo c’è la notizia riguardo la morte della grande tifosa della Lazio che è stata per tanti anni un vero e proprio simbolo di uno dei club storici italiani. Adesso ci sono tanti ricordi che arrivano dai social ai saluti di chi ha avuto il piacere di conoscerla e avere un contatto con lei.

Un momento di grande tristezza questo per il calcio italiano per quello che è accaduto nelle ultime ore perché ci sono delle brutte notizie riguardo la scomparsa della storica tifosa della Lazio deceduta nelle ultime ore dopo tanti anni di malattia e ora ci sono tanti messaggi nei confronti della famiglia per quanto accaduto.

Lutto per il mondo del calcio laziale: la notizia

Un triste addio quello che si è registrato nelle ultime ore e adesso ci sono delle novità in merito alla brutta notizia perché è morta una persona molto cara al mondo del calcio e della Lazio. Una situazione che porta indietro nel tempo e vengono fuori tanti ricordi di quanto è accaduto.

E’ il mondo della Lazio che apprende nelle ultime ore una bruttissima notizia perché c’è la conferma della tremenda scomparsa di Rita D’Auria, per tutti sarà sempre ricordata come Suor Paola per la vocazione avuta il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo sulla via di Damasco.

E’ morta a 77 anni Suor Paola Rita D’Auria che nel mondo del calcio è arrivata a far parte anche della storica trasmissione Quelli che il Calcio della Rai. Suor Paola lottava da anni con una terribile malattia che l’ha portata via prima del previsto e ora è ricordata da tutti in casa Lazio per le incredibili giornate passate insieme seguendo il club biancoceleste.

In molti hanno voluto omaggiare con un ricordo Suo Paola e anche noi ci uniamo ad un forte abbraccio per tutta la sua famiglia in ricordo della tifosa della Lazio che sarà sicuramente ricordata in vista del prossimo turno di campionato del club biancoceleste, un legame forte il suo con la sua squadra del cuore con cui aveva avuto la possibilità di avere contatti stretti anche con i giocatori più iconici.