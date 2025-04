Scatta l’allarme Dimarco: ansia terribile per Inzaghi

Occhi puntati sull’esterno della Nazionale, Dimarco tiene in ansia Simone Inzaghi: scatta l’allarme, cosa sta succedendo

Nel rush finale di una stagione fin qui condotta in maniera esemplare dall’Inter, arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Federico Dimarco tiene in ansia tutti, da Simone Inzaghi all’ultimo dei tifosi nerazzurri. Gli occhi sono puntati tutti su di lui, su un giocatore che, gara dopo gara, sta dimostrando di essere diventato un inamovibile dello scacchiere di Inzaghi e che, proprio per questo, dovrebbe aver ormai raggiunto lo status di intoccabile.

Reduce da un piccolo problema fisico, smaltito abbastanza rapidamente, Dimarco è stato uno dei trascinatori dell’Inter nel favoloso primo tempo che, di fatto, ha chiuso rapidamente la pratica Udinese nell’ultimo weekend. E tutto fa pensare che possa diventare l’uomo chiave non solo per la corsa scudetto, ma anche per coltivare quel sogno Triplete, o addirittura Poker, che Inzaghi ha voluto più volte rilanciare negli ultimi tempi.

Proprio per questo motivo, sarà lo stesso allenatore a dover cercare di gestire le energie residure dell’esterno della Nazionale, per cercare di non farlo incappare in nuovi problemi fisici che si trasformerebbero immediatamente in una difficilissima gatta da pelare. Perché oggi Dimarco è l’uomo in più dell’Inter. E anche per questo gli occhi sono puntati tutti su di lui. Quelli dei tifosi nerazzurri, ma anche quelli di tanti altri tifosi in Europa.

Lo vogliono tutti, le big europee puntano Dimarco: ansia per Inzaghi e per i tifosi dell’Inter

Più di Lautaro, più di Thuram, più di Dumfries, in questo momento l’uomo copertina per l’Inter risponde al nome di Federico Dimarco. Nel ciclo vincente di Simone Inzaghi, pochi giocatori sono stati infatti decisivi con la continuità dell’esterno mancino nerazzurro.

Basti guardare ai numeri: nella stagione 2021/22 ha collezionato 42 presenze con 2 gol e 5 assist; l’anno dopo 50 presenze con 6 gol e 10 assist; nel 2023/24 40 presenze con 6 gol e 8 assist; nella stagione in corso è già a quota 4 gol e 9 assist in 35 presenze. Un ruolino di marcia degno dei più grandi esterni della storia interista.

E se numeri del genere possono legittimamente far sognare i tifosi dell’Inter, perché con un Dimarco così vincere tutto non è impossibile, è altrettanto vero che questi stessi numeri sono fonte di riflessione per tante big europee, sbalordite dal rendimento dell’ex Verona.

Su tutti il Real Madrid. Dovesse infatti Dimarco confermare ancora questo rendimento, soprattutto in Champions League e nel prossimo Mondiale per club, Florentino Perez potrebbe fare almeno un tentativo per strappare l’esterno sinistro a Simone Inzaghi. E per il tecnico nerazzurro sarebbe una notizia pessima. Anche perché, si sa, raramente i tentativi di Florentino Perez vanno a vuoto.