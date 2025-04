Firma da 35 milioni di euro, colpo Maignan: dove giocherà

Potrebbe essere agli sgoccioli l’avventura di Mike Maignan con la maglia del Milan. Il portiere francese sembra essere destinato a cambiare maglia in vista dell’estate.

Il destino di Mike Maignan al Milan è fortemente in bilico con l’estremo difensore della nazionale transalpina che potrebbe salutare Milanello al termine del campionato in corso.

Il momento difficile in casa Milan rischia di complicare il destino dei big della rosa. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai definitivamente sfumata con i rossoneri che rischiano fortemente di restare fuori dalle coppe europee. Un fattore che peserà in maniera decisiva in ottica calciomercato con il club che sarà costretto a cedere almeno due pezzi eccellenti della rosa attuale. Uno di questi potrebbe essere Mike Maignan con l’estremo difensore che aveva trovato un principio di accordo per il rinnovo del contratto che non è stato, però, ancora firmato.

Milan, cessione eccellente in arrivo: Maignan saluta per 35 milioni

Il futuro di Mike Maignan potrebbe essere al PSG con il club francese che sta valutando il suo acquisto in caso di addio di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana ha un contratto fino al giugno del 2026 con i francesi e potrebbe salutare in estate per non rischiare di dire addio a zero tra un anno.

Sulle tracce di Gianluigi Donnarumma ci sarebbero Bayern Monaco e Chelsea, pronti a fare un’offerta ai francesi per assicurarsi il cartellino dell’ex Milan. Un’operazione che potrebbe andare a cambiare il futuro dell’attuale portiere rossonero con Maignan che farebbe così ritorno nella capitale transalpina per vestire i panni di numero uno del PSG.

Nelle scorse settimane si era parlato di un accordo tra il Milan e Maignan per il rinnovo del contratto con il portiere pronto a legarsi ai rossoneri fino al giugno del 2029. I risultati deludenti della squadra hanno però messo in allarme il club che dovrà fare i conti con le mancate entrate derivanti dalla partecipazione alla Champions League che negli ultimi anni hanno permesso ai rossoneri di avere il bilancio in ordine.

Senza Champions League il Milan sarà costretto a salutare alcuni pezzi pregiati. Oltre a Theo Hernandez, principale candidato per l’addio in estate, proprio il futuro di Mike Maignan appare essere in forte dubbio in casa rossonera. La speranza del Milan è quella di riuscire a racimolare almeno 35 milioni di euro dalla sua partenza considerato il fatto che tra un anno rischierebbe di partire a costo zero.