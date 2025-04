Nuovo allenatore Milan, svolta a sorpresa: incontro con l’agente

Svolta improvvisa per la panchina del Milan con la società pronta a chiudere con quello che sarà il prossimo allenatore del club rossonero che arriverà in estate.

Presto si entrerà nel vivo delle trattative del Milan che si sta già muovendo in vista del futuro. Dopo un’annata disastrosa il club rossonero ha deciso di intraprendere una nuova via per la prossima stagione affidando la squadra a uno di quegli allenatori che può fare la differenza con risultati e bel gioco.

C’è la concreta possibilità che il Milan possa convincere uno degli allenatori italiani migliori degli ultimi anni a sorpresa per approdare sulla panchina rossonera dall’estate e dare il via ad un nuovo progetto.

Attenzione quindi a chi può tornare ad allenare un club italiano nei prossimi mesi, perché ci sono notizie molto importanti che arrivano riguardo le scelte del Milan per il ruolo del prossimo allenatore. Al termine della stagione sarà fatto fuori anche Conceicao e il club sta già lavorando per capire chi degli allenatori possa essere il nome giusto per il futuro.

Calciomercato: nuovo allenatore Milan, la scelta

Potrebbe arrivare a sorpresa la scelta del Milan che nonostante abbia valutato tanti allenatori disponibili e liberi, possa andare a convincere e puntare proprio su uno di quelli che ad oggi è legato già con un accordo. Perché il club rossonero ha di fatto chiuso per l’arrivo del nuovo ds Paratici che sarà decisivo per la scelta del prossimo allenatore del Milan e già si sta muovendo.

Secondo le ultimissime notizie che arrivano dall’edizione La Gazzetta dello Sport ora il Milan fa sul serio ed è pronto a cambiare il proprio futuro con la scelta del nuovo allenatore e in pole c’è proprio Roberto De Zerbi.

Come scritto dal quotidiano Nazionale, proprio nei giorni scorsi il direttore sportivo Paratici (che ha l’accordo col Milan) ha incontrato al centro di Milano Edoardo Crnjar, il procuratore di Roberto De Zerbi. Un meeting importantissimo e che può segnare la svolta per la panchina rossonera.

L’ostacolo è il Marsiglia con cui l’allenatore italiano ha firmato la scorsa estate un contratto triennale, ma pare che possa essere decisiva la volontà del giovane allenatore. De Zerbi può essere il nuovo allenatore del Milan a partire dalla prossima estate e le parti sono convinte di riuscire a trovare l’intesa giusta per il suo ritorno in Italia.