Scambio e doppio addio Juve: via libera capitale

Pronto un clamoroso scambio in vista dell’apertura del mercato di gennaio, doppio addio alla Juventus: non ci sono più dubbi

La Juventus torna da Birmingham con un punto prezioso, se si pensa che il team di Motta sia andata lì completamente rimaneggiata e con soli 14 calciatori di movimento. Le speranze di una qualificazione, per gli ottavi di finale, della Champions League sono ancora aperte. L’allenatore, allo stesso tempo, spera di poter ricevere qualche regalo di Natale in vista dell’apertura del calciomercato invernale di gennaio.

Soprattutto in difesa ed anche un attaccante che possa far rifiatare Vlahovic (ancora out per infortunio). Proprio in tema mercato non arrivano, però, affatto buone notizie per la “Vecchia Signora”. Non è da escludere che, nelle prossime settimane, possa concretizzarsi addirittura un doppio addio. Calciatori che, a dire il vero, avrebbero fatto molto comodo a Motta.

Doppio addio, niente da fare per la Juventus: cosa succederà a gennaio

Ci spostiamo in Premier League dove il Chelsea ha intenzioni serie di ritornare grande. Ed è per questo motivo che il proprietario miliardiario, Todd Boehly, ha intenzione di regalare al suo allenatore un importante colpo. Questa volta, però, proveniente dalla Liga: si tratta di Frenkie De Jong. L’olandese si sposerebbe, alla perfezione, nello schema tattico del manager di Pontecagnano Faiano. Allo stesso tempo, però, il Barcellona sarebbe anche disposto ad una cessione. Ovviamente in cambio di cash.

O addirittura di contropartite tecniche. I ‘Blues’, infatti, sono disposti a mettere sul piatto ben due calciatori. Proprio i profili che la Juventus sta osservando da tempo e che rischia seriamente di vederli con la maglia blaugrana. Si tratta di Benoit Badiashile e Ben Chilwell. Il primo è un difensore centrale, mentre il secondo è un terzino sinistro. Guarda caso i calciatori che potrebbero servire ai bianconeri per sopperire alle assenze di Bremer e Cabal, per entrambi stagione finita per la rottura del crociato.

A riportare questa clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato il sito spagnolo “El Nacional“. Il Chelsea, per rinforzare il proprio centrocampo, non ha alcun dubbio ed intende puntare tutto sull’olandese che andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Il tecnico Flick non considera De Jong un elemento che non si può sacrificare. Tanto da essere disposto ad inserirlo nella lista dei possibili partenti. Addirittura già a gennaio.

Badiashile, arrivato per quasi 40 milioni di euro dal Monaco un anno e mezzo fa, ha deluso le aspettative ed è pronto a fare le valigie. Stesso discorso vale anche per Chilwell che non rientra, in alcun modo, nei piani del suo allenatore: lo dimostra l’unica presenza stagionale, in FA Cup, dove ha giocato solamente un tempo. Anche perché, su quella fascia, Maresca può contare già su Cucurella e Veiga. Il Chelsea ci prova con il Barcellona offrendo, oltre ai due calciatori, anche un importante conguaglio economico.