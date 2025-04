Ricoverato d’urgenza in ospedale, tifosi del Milan col fiato sospeso

Il giocatore è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un terribile scontro di gioco: i tifosi del Milan resta col fiato sospeso

Momenti di grande paura per il giocatore che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a seguito di un grave scontro di gioco che ha rischiato di segnare per sempre la sua carriera e non solo.

Noto per il suo recentissimo passato in Serie A dove ha vestito le maglie di Lazio e soprattutto Milan, seppur non con grande successo, Luka Romero ha fatto prendere un bello spavento a tutto il mondo del calcio. Il giocatore argentino, attualmente in Messico dove veste la maglia del Cruz Azul, è stato vittima di un terribile scontro di gioco nell’ultimo match del campionato messicano disputato contro il Toluca che ha visto coinvolto anche l’avversario Jesus Gallardo.

I due si sono scontrati in maniera violentissima e ad avere la peggio è stato Romero, trasportato immediatamente in ospedale per il forte trauma subito. L’impatto è stato terribile e per un attimo si è temuto davvero il peggio per il giocatore argentino, venendo considerato in pericolo di vita.

Nella giornata di martedì, però, Romero è stato considerato fuori pericolo dall’ospedale e la notizia ha fatto tirare a tutti in un grosso sospiro di sollievo.

L’ex Milan Luka Romero ricoverato d’urgenza: ecco come sta l’argentino

La paura per quanto accaduto a Luka Romero è stata davvero tanta, soprattutto nelle ore subito successive al tremendo scontro con Jesus Gallardo nel match tra il suo Cruz Azul e il Toluca. Il ricovero d’urgenza ha spaventato tutti, ma per fortuna tutto è andato per il verso giusto e il giocatore è ora fuori pericolo, pur restando in ospedale per ulteriori controlli.

L’ex Maiorca, Lazio e Milan sa di aver rischiato grosso in questo violento scontro di gioco ed è conscio di essere stato davvero fortunato a restare in vita. La notizia del suo ricovero ha spaventato molto anche i tifosi rossoneri che sono rimasti con il fiato sospeso fino a quando il giocatore non è stato ritenuto fuori pericolo, facendo tirare anche a loro un sospiro di sollievo.

A dare il lieto annuncio è stato lo stesso Cruz Azul tramite un comunicato pubblicato sui propri canali dove ha fatto sapere che, dopo ulteriori esami, Romero lascerà la struttura ospedaliera per tornare progressivamente ad allenarsi. Sebbene con il Milan abbia avuto poche possibilità di mettere in mostra il suo talento, i tifosi hanno sempre apprezzato il suo impegno e non possono non essere felici che il peggio per lui sia passato.