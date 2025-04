La notizia è devastante per i tifosi del Milan, il lutto è una vera batosta

Dopo la scomparsa di uno storico collaboratore, un altro devastante lutto colpisce il Milan: la notizia è una vera batosta per i tifosi rossoneri

Momento davvero negativo quello del Milan. Alle difficoltà sul rettangolo verde si aggiungono i gravi lutti che in queste ultime ore lo hanno colpito.

Solo pochi giorni fa è venuto a mancare, a 65 anni, Lorenzo Cipriani, ex responsabile informatico del club rossonero targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

E ora se n’è andato per sempre un altro pezzo importante della gloriosa e ultracentenaria storia del Milan: è scomparso, a 91 anni, Giuseppe ‘Giussy’ Farina, ex Presidente del Milan prima dell’epopea di Silvio Berlusconi e del Vicenza di Paolo Rossi.

Nato a Gambellara, in provincia di Vicenza, nel 1933, Giussy Farina, imprenditore di professione, è stato sulla tolda di comando di ben 12 club: oltre al ‘Diavolo’ e al Lanerossi, anche Padova, Audace, Valdagno, Legnago, Schio, Rovigo, Belluno, Rovereto, Modena e Palù.

Addio a Giuseppe ‘Giussy’ Farina. Il cordoglio del Milan e del Vicenza

Ma il suo nome è legato soprattutto al Vicenza, che guidò allo storico secondo posto in Serie A nella stagione 1977/78, con un Paolo Rossi che si laureò capocannoniere del campionato con 24 gol, e al Milan di cui diventò il proprietario nel gennaio del 1982, con i rossoneri che retrocessero al termine della stagione.

Dopo l’immediata promozione in A nell’annata successiva, con Ilario Castagner in panchina, nel 1986 Farina si dimise dal ruolo di presidente a causa della precaria situazione finanziaria del ‘Diavolo’, acquistato pochi mesi dopo da Silvio Berlusconi salvandolo così dal fallimento.

“E’ stato il presidente del Milan all’inizio degli anni Ottanta, avventura intrapresa con coraggio ed entusiasmo. Con profondo senso di rispetto e di partecipazione al lutto, tutto il club ricorda la figura di Giuseppe Farina e si unisce alla commozione di tutti i suoi famigliari“, il messaggio di cordoglio che il club rossonero ha postato sui propri canali social.

Dolore per la scomparsa di Giussy Farina al quale si associa il Vicenza: ” Storico Presidente dal 1968, fu alla guida della società biancorossa per 12 anni, trascinando il Real Vicenza al secondo posto in classifica in Serie A, nella stagione 1977/1978 e alla disputa della Coppa Uefa nell’annata successiva. Indimenticato nel cuore di tutti i vicentini che da generazioni ricordano con affetto quella squadra che fece innamorare l’Italia”.

Una squadra, il Vicenza dello storico secondo posto in Serie A nella stagione 1977-78, che è entrata nel cuore dei tifosi di ogni fede calcistica che ora, commossi, partecipano al dolore dei familiari, amici, conoscenti ed ex collaboratori di Giuseppe ‘Giussy’ Farina.