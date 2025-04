Vardy lascia ufficialmente il Leicester: giocherà in Serie A

L’eroe di Leicester, con una lettera, ha salutato ufficialmente il club inglese. Ma non il mondo del calcio.

Non è più giovanissimo, ma ha ancora molto da dare considerando che alle Foxes in Premier League, nel corso di questa stagione, ha comunque realizzato 7 gol e 3 assist in 31 partite in campionato.

Ha ancora molto da dare e potrebbe farlo in Serie A, dopo le voci che lo hanno accostato al Cagliari che fu di Sir Claudio Ranieri con il quale, Jamie Vardy, ha condiviso l’esperienza più importante della sua carriera, nonché l’avventura più incredibile probabilmente dell’intera storia del calcio inglese.

Jamie Vardy saluta ufficialmente il Leicester: l’annuncio

Una storia incredibile, quella vissuta da Jamie Vardy in Inghilterra, come attaccante del Leicester. In quello che fu l’organico di Claudio Ranieri ha cambiato per sempre la storia del calcio inglese, per la straordinaria cavalcata del Leicester da campione d’Inghilterra, nel 2015/2016.

Oggi ha ufficialmente annunciato il suo addio, ponendo fine ad un’avventura durata praticamente tredici anni. Il passaggio dal Fleetwood al Leicester, per soli 1,2 milioni di euro, gli ha praticamente stravolto la vita sportiva e non.

Probabilmente il solo, a differenza di Kantè, Mahrez e tutti gli altri talenti che furono del Leicester dei miracoli, è rimasto per tutta la vita – calcistica si intende – proprio al club delle Foxes. E adesso, alla fine di questa avventura, non ha scelto di ritirarsi. Vuole vivere un’altra annata, ancora da protagonista e potrebbe essere in Serie A, lontano dalla sua Inghilterra.

Vardy in Serie A: spunta un’altra ipotesi dopo il Cagliari

Nella scorsa stagione, Jamie Vardy, era stato accostato al Cagliari che allenava Claudio Ranieri, ma il tutto si concluse con un nulla di fatto. Adesso, da svincolato e come attaccante di riserva, ma comunque importante per il reparto offensivo, potrebbe fare al caso di un club che colpi di questo tipo ne ha già piazzati.

Si tratta del Como, che potrebbe portare Jamie Vardy in Serie A, dopo averlo avuto già tra le proprie ipotesi di mercato nella passata stagione. Alternandolo in avanti, dando modo a Fabregas di avere una riserva di lusso e così importante. Le intenzioni di Vardy, che si sente ancora al top della sua condizione fisica, sono quelle infatti di continuare a giocare e farlo ad alti livelli. Difficilmente accetterà l’idea di giocare per soldi oltreoceano in luoghi come l’Arabia Saudita, così come ha sempre deciso di giocare per la sola passione del Leicester, che lo ha portato a diventare un eroe e simbolo proprio del calcio inglese.