Tegola Inzaghi, c’è un problema serio: tifosi in ansia

I tifosi interisti sono molto preoccupati per quanto sta accadendo: il problema rischia di complicare molto i piani di Simone Inzaghi.

L’Inter si prepara a vivere un emozionante finale di stagione. Lautaro Martinez e compagni vogliono provare a realizzare qualcosa di enorme per rimanere per sempre nel cuore dei tifosi nerazzurri. Per riuscire in questa impresa Simone Inzaghi sa bene di avere bisogno di tutti i suoi uomini nelle migliori condizioni, sia fisiche che mentali.

Il tecnico piacentino sta recuperando tre pedine importanti: già nel match di campionato contro la Roma, in programma sabato alle 18 a San Siro, Simone Inzaghi potrà di nuovo disporre di Thuram, Zielinski e Dumfries. Tuttavia proprio sull’esterno olandese sono emerse delle preoccupazioni che non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico dell’Inter e a tutto il popolo nerazzurro.

La stagione di Dumfries è davvero molto positiva. In 38 presenze con la maglia nerazzurra l’ex PSV ha infatti messo a segno 8 reti, fornendo anche tre assist per i propri compagni. L’esterno della Nazionale olandese è un elemento importantissimo nello scacchiere di Simone Inzaghi e per questo il tecnico di Piacenza ha già fatto sapere alla dirigenza interista che va considerato incedibile.

Tegola Inzaghi: problema serio, può perdere il gioiello

Lo scorso novembre Dumfries ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2028. Il suo rendimento così elevato ha però fatto crescere parecchio l’interesse di diversi club, in particolare quelli di Premier League. In prima fila, stando ai rumors, c’è soprattutto il Liverpool, che considera Denzel Dumfries il sostituto ideale di Alexander-Arnold.

I Reds si preparano infatti a dire addio a un vero e proprio simbolo di Anfield Road. Cresciuto nelle giovanili del Liverpool, Alexander-Arnold ha disputato nove stagioni da professionista con lo storico club inglese: una Premier vinta (e un’altra in dirittura d’arrivo), due Coppe di Lega, una Coppa d’Inghilterra, un Community Shield, una Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per Club.

Ora, però, è arrivato il momento dell’addio: l’esterno inglese non rinnoverà il contratto con i Reds e si accaserà quasi sicuramente al Real Madrid. La dirigenza del Liverpool vuole quindi lanciare l’assalto a Dumfries ed è disposta ad accontentare le richieste economiche dell’Inter: i nerazzurri, infatti, chiedono almeno 40 milioni di euro per lasciar partire l’ex PSV. Una cessione che ovviamente non farebbe felice Simone Inzaghi, che ha un contratto con la Beneamata fino al 2026 ed è alla ricerca di garanzie tecniche per rinnovare.