Milan nel triangolo di mercato: via Leao a gennaio e sostituto tolto alla Juve

In casa Milan si apre una clamorosa opportunità di calciomercato con i rossoneri che potrebbero salutare Rafael Leao per andare a chiudere un colpo da capogiro già a gennaio.

Il futuro di Rafael Leao al Milan sembra essere sempre in bilico. Il portoghese sta vivendo una stagione altalenante che ha visto in più di un’occasione il classe 1999 accomodarsi in panchina.

Sulle tracce del numero 10 del Milan c’è da tempo il Barcellona. I catalani, già alla fine dell’estate, si erano fatti avanti per cercare di assicurarsi il cartellino della punta portoghese dopo aver capito di non poter arrivare a Nico Williams. Il Milan ha chiuso le porte in faccia alla squadra spagnola non volendosi privare di Leao a pochi giorni dalla chiusura del mercato senza avere la possibilità di trovare un sostituto all’altezza. Le cose però potrebbero cambiare in vista di gennaio con il club meneghino che starebbe studiando una strategia in sede di trattative.

Calciomercato Milan, se parte Leao arriva un vecchio obiettivo

Se dovesse partire Rafael Leao, il Milan potrebbe dare l’assalto a Joshua Zirkzee, centravanti del Manchester United che i rossoneri avevano trattato all’inizio della scorsa estate senza però riuscire a trovare l’accordo con l’entourage del calciatore.

L’avventura di Zirkzee con la maglia dei Red Devils al momento appare molto deludente con la punta olandese che ha visto anche l’esonero di ten Hag che lo aveva voluto fortemente in Inghilterra. L’arrivo di Ruben Amorim potrebbe sancire definitivamente l’addio dell’ex Bologna con il tecnico intenzionato a portare a Manchester Viktor Gyokeres a partire dalla prossima stagione.

Joshua Zirkzee è da tempo anche un obiettivo della Juventus con Thiago Motta che lo ha chiesto alla propria dirigenza per andare a sistemare un reparto di attacco che, complice la lunga assenza di Milik per infortunio, può contare sul solo Vlahovic, assente anche lui nelle ultime settimane. L’olandese piace molto al tecnico italo-brasiliano della Juventus che lo ha avuto a disposizione a Bologna ma il Milan ha la carta Leao da giocarsi.

Rafael Leao, infatti, potrebbe partire destinazione Barcellona con i catalani pronti a finanziare l’operazione con la cessione di De Jong al Manchester United. Un affare che darebbe poi l’ok alla partenza di Zirkzee destinazione Milan. Il classe 2001 aveva più volte aperto all’arrivo in rossonero salvo poi accettare la proposta dei Red Devils considerata la volontà dei rossoneri di non andare ad accontentare le richieste dei suoi agenti.