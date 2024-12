Dall’Inter alla Juve: Salah ha scelto il nuovo club

Mohamed Salah sta per annunciare quella che sarà la sua prossima destinazione: l’attaccante egiziano è richiesto anche da Inter e Juventus.

Anche nel big match contro il Manchester City è arrivata la firma di Mohamed Salah. L’attaccante egiziano ha messo a segno su rigore il gol del 2-0 che ha consentito ai Reds di allungare a 11 punti il vantaggio sui Citizens di Guardiola, sprofondati in una pesantissima crisi di risultati. E non è tutto, perché la rete dell’1-0 messa a segno da Gakpo è arrivata grazie a una giocata del solito Salah, a dimostrazione di quanto l’ex Fiorentina e Roma sia determinante per il Liverpool.

D’altronde i numeri parlano chiaro: 13 gol in 20 presenze stagionali, 224 in 369 presenze complessive dal 2017 in poi, ovvero dal suo sbarco ad Anfield Road. Eppure quella in corso rischia di essere l’ultima stagione di Mohamed Salah con la maglia del Liverpool. Il bomber ha espresso tutto il suo disappunto in una recente intervista, spiegando di non aver ancora ricevuto alcuna offerta dal club per estendere il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Salah, che ha precisato di sentirsi “più fuori che dentro” il progetto Liverpool, ha cominciato a guardarsi intorno. Le richieste, ovviamente, non mancano: praticamente tutti i big club europei farebbero di tutto per avere in rosa un elemento di tale spessore.

Dall’Inter alla Juve: Salah choc, la scelta del bomber

Qualche indiscrezione ha parlato anche di un possibile approdo di Salah in Serie A: sono soprattutto la Juventus e l’Inter i club intenzionati a portare a termine un’operazione di questo tipo. Tuttavia il sito CaughtOffside riferisce che la prossima destinazione di Salah potrebbe essere l’Inter, ma non quella nerazzurra.

Una delle squadre maggiormente interessate all’egiziano è infatti l’Inter Miami, ovvero il club in cui giocano Leo Messi e Luis Suarez. L’idea di lanciarsi in una nuova avventura nella MLS stuzzica il 32enne, anche perché avrebbe l’occasione di giocare al fianco dei due ex Barcellona e creare così un attacco atomico.

Ovviamente l’Inter Miami potrebbe garantire anche uno stipendio da favola a Salah, ma lo stesso possono fare anche i club della Saudi Pro League: in prima fila, sempre secondo CaughtOffside, ci sono Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Hilal. Il sito sottolinea però che in questo momento il pressing dell’Inter Miami sembra più forte: tutto dipenderà dalle prossime settimane, dove si capirà se il Liverpool vorrà proporre un nuovo contratto a Salah o se invece a giugno sarà separazione definitiva.