Flick se n’è innamorato: affare Barcellona-Milan

Il Barcellona continua a guardare in casa Milan per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver corteggiato a lungo Rafael Leao ora è tempo di un altro rossonero.

Hans-Dieter Flick, allenatore dei catalani, ha già inserito un altro calciatore della rosa di Paulo Fonseca per il mercato della prossima estate con gli spagnoli pronti all’assalto in casa rossonera.

Durante la scorsa estate il Barcellona ha corteggiato a lungo Rafael Leao con l’attaccante esterno del Milan che era diventato un obiettivo del club catalano dopo il no dell’Athletic Bilbao per Nico Williams. Un affare che non si è concretizzato per volontà del Milan che non ha voluto perdere a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo uno dei punti fermi della rosa a disposizione del tecnico portoghese. In vista del 2025 però, è in programma l’assalto del Barcellona per un altro pezzo da novanta della squadra rossonera.

Milan, il Barcellona è pronto all’assalto sul mercato ad un altro rossonero

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è l’autentico faro del Milan mettendo a segno già 7 reti in questa stagione che appare quella della definitiva consacrazione del classe 1998.

Reijnders è uno dei primi obiettivi del Barcellona in sede di mercato in vista della prossima estate con l’ex giocatore dell’AZ Alkmaar che è finito sulla lista dei desideri di diverse società europee pronte a sfidarsi per arrivare al centrocampista. Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di perdere il giocatore per il quale sono già partite le trattative per il rinnovo del contratto. L’intenzione del club è quella di andare a chiudere un accordo fino al giugno del 2030.

Le ottime prestazioni del giocatore stanno facendo impennare la sua quotazione in sede di mercato e potrebbe essere più complicato per il Milan andare a trovare l’accordo economico con uno dei calciatori più ambiti in Europa. La richiesta del centrocampista, che ora guadagna circa 1,6 milioni di euro a stagione, è quella di arrivare intorno ai 4 milioni annui con i rossoneri che vorrebbero arrivare a 3.

Oltre Reijnders il Barcellona continua a seguire Rafael Leao per il quale non è escluso che venga fatto un tentativo già durante il mese di gennaio. La cessione del portoghese a stagione in corso appare completamente da escludere ma l’affare potrebbe essere rimandato in vista della prossima estate sulla base di circa 90 milioni di euro.