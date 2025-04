Inter e Juve fatte fuori: il verdetto è terrificante

La Juventus e l’Inter hanno messo nel mirino lo stesso giocatore. I contatti sono stati avviati ma il colpo, con tutta probabilità, non si farà.

La Juventus e l’Inter, a prescindere da come si concluderà la stagione, in estate provvederanno a rifondare i loro reparti offensivi. I bianconeri, ad esempio, diranno addio (per diversi motivi) a Dusan Vlahovic, Arek Milik e a Randal Kolo Muani mentre i Campioni d’Italia saluteranno Joaquin Correa senza escludere poi una partenza del deludente Mehdi Taremi. Entrambe le società, prima del debutto nel Mondiale per club, proveranno quindi a rinforzarsi: Cristiano Giuntoli e Giuseppe Marotta hanno messo nel mirino lo stesso giocatore ma difficilmente lo si vedrà sbarcare in Italia.

Parliamo di Jonathan David, in procinto di lasciare a parametro zero il Lille. Il contratto del 25enne canadese scade il 30 giugno e i vari tentativi effettuati dalla dirigenza francesi di convincerlo a firmare il rinnovo non hanno prodotto l’effetto sperato. A partire dal primo luglio il centravanti, autore fin qui di 25 reti e 11 assist in 45 apparizioni complessive, sarà quindi libero di scegliersi la prossima destinazione. Milano, in tal senso, rappresenta una meta gradita al classe 2000 seguito, come detto, anche dalla Vecchia Signora.

Le due società, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista del sito ‘Caught Offside’ Ekrem Konur, hanno avviato le interlocuzioni con il suo entourage allo scopo di delineare i contorni economici dell’operazione e valutarne la fattibilità. I contatti proseguiranno tuttavia la strada che conduce alla fumata bianca è lastricata di ostacoli e difficoltà, alcuni dei quali di natura economica. David, infatti, chiede uno stipendio compreso tra i 5 e i 6 milioni più un bonus da erogare al momento della firma (10).

Inter e Juve escluse: il verdetto spiazza Marotta e Giuntoli

Il calciatore, inoltre, potendo scegliere preferirebbe accasarsi in Premier League o in Spagna. Quest’ultima, in particolare, risulta la meta più probabile alla luce del concreto interesse manifestato nei suoi confronti dal Barcellona. I blaugrana sono soddisfatti del rendimento offerto da Robert Lewandowski ma il grave infortunio rimediato dal polacco, unito ad una carta d’identità non più verde (37 anni ad agosto) ha spinto la dirigenza a prevedere l’acquisto di un altro attaccante di comprovata qualità ed esperienza.

L’Inter e la Juve restano alla finestra ma, con tutta probabilità, saranno costrette a spostare altrove i riflettori. Ai nerazzuri piace molto Santiago Castro del Bologna. I bianconeri, invece, torneranno a sondare la pista riguardante Victor Osimhen che, al termine dell’annata, tornerà al Napoli che, in seguito, lo venderà al miglior offerente.