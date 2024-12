Juve-Inter, doppia beffa: stavolta è tutto finito

Batosta clamorosa per Juventus e Inter, arriva una doppia beffa: stavolta è davvero finita

Voce di popolo, voce di Dio? Non sempre, ma è vero che molto spesso la saggezza popolare si rivela esatta nelle circostanze della vita. Si dice ad esempio che tra i due litiganti a godere sia spesso il classico terzo incomodo. E anche nel mondo del calcio più volte questo adagio si è rivelato esatto. Lo dimostra ancora una volta la beffa clamorosa occorsa nelle ultime settimane a due big italiane, la Juventus e l’Inter.

Da settimane si parla di un possibile interessamento delle squadre guidate da Simone Inzaghi e Thiago Motta a un top player di livello europeo, il cui contratto con l’attuale squadra è in scadenza il prossimo giugno. Un affare straordinario che sembrava poter essere alla portata sia dei nerazzurri che dei bianconeri, alla ricerca proprio di un rinforzo di grande prestigio in quel ruolo.

Tutto faceva pensare che la corsa fosse limitata solo alle due squadre italiane, pronte a darsi battaglia per cercare di strappare il ‘sì’ del giocatore e del suo entourage, come già fatto in passato su altri profili. Ma proprio quando il duello sembrava destinato a entrare nel vivo, è arrivata la più clamorosa delle beffe: si è inserito un terzo club, e avrebbe già trovato, in men che non si dica, l’accordo con il calciatore.

Niente Juventus o Inter: nel futuro del top player c’è una squadra spagnola

E pensare che la Juventus è da settimane alla ricerca di un difensore centrale di livello. In quel ruolo, in questo momento, la squadra di Motta è decisamente sfornita. Considerando che a gennaio difficilmente potrà arrivare un calciatore in grado di fare davvero la differenza, almeno per giugno il club sembrava aver individuato il profilo più adatto per far fare alla squadra il salto di qualità.

Un profilo che anche l’Inter stava tenendo sotto controllo da tempo, come possibile sostituto di un Acerbi sempre più in là con gli anni, o anche come rinforzo da aggiungere a un reparto che conta comunque su alcuni giocatori dall’età avanzata e su altri ancora non del tutto maturi per poter giocare titolari in una delle squadre più forti al mondo.

Evidentemente però, mentre Giuntoli e Marotta erano impegnati a contare i soldi in cassa per poter capire fin dove potevano spingersi con la proposta d’ingaggio, c’è chi ne ha approfittato per strappare il ‘sì’ del calciatore. In particolare, a essersi mosso d’anticipo è stato il Barcellona di Deco, come riferito da jijantes.com.

Il dirigente blaugrana è stato infatti visto a Leverkusen in riunione con Pini Zahavi, agente del difensore tedesco, e a quanto pare l’incontro sarebbe stato a buon fine. Le parti si sarebbero dette soddisfatte, e a questo punto servirebbe un clamoroso ribaltone per evitare un matrimonio, quello tra Tah e il Barcellona, che sembra scritto nel destino.