Scambio Zirkzee-Vlahovic: lo United ha già deciso

All’orizzonte si staglia un possibile scambio tra Juventus e Manchester United per Joshua Zirkzee e Dusan Vlahovic: decisione già presa dai “Red Devils”

Sliding doors nell’attacco della Juve. Nessuno degli attaccanti presenti attualmente nella rosa dei bianconeri è sicuro di restare da qui alla prossima estate. Se al momento il primo imperativo della società è trovare un’alternativa a Dusan Vlahovic, mettendo in chiaro cosa fare con Arek Milik (in questa stagione non si è mai visto), alla lunga potrebbe diventare una necessità comprare un sostituto del serbo, la quale situazione contrattuale continua a spaventare i tifosi.

L’ex Fiorentina è in scadenza nel 2026 e non è stato trovato un punto d’accordo con la società tra domanda e offerta per prolungare il contratto. Senza fumata bianca entro la prossima estate il bomber serbo sarà venduto. Non è escluso che, in caso di offerta irrinunciabile, possa fare le valige già a gennaio. La Juve si guarda intorno per trovare il rimpiazzo ideale e l’ha trovato in Joshua Zirkzee.

Zirkzee-Vlahovic, scambio in vista tra United e Juve? La situazione

L’olandese è una vecchia e cara conoscenza di Thiago Motta, insieme hanno fatto la storia al Bologna e sono ancora molto legati. Il classe 2001 sta trovando difficoltà al Manchester United ed è ormai certo che i “Red Devils” torneranno sul mercato la prossima estate per comprare un nuovo bomber. Allo stesso tempo Zirkzee tornerebbe di corsa alle dipendenze del tecnico che l’ha consacrato e fatto esplodere definitivamente.

Con questo scenario sullo sfondo e una possibile trattativa tra lo United e la Juve per l’olandese, si aggiunge un ulteriore tassello che intriga ancora più la situazione. Tra le squadre papabili per il futuro di Vlahovic c’è proprio il Manchester United! Il serbo è inserito nella lista dei dirigenti e può rappresentare un’ottima alternativa all’obiettivo principale che è Viktor Gyokeres. A differenza del bomber dello Sporting Lisbona, però, l’ex Fiorentina costa molto di meno ed è proprio questo che può portare lo United a virare sull’attuale attaccante della Juve, come riportato da Football Insider.

C’è comunque da battere la concorrenza dell’Arsenal ma è chiaro che se i bianconeri dovessero trovare difficoltà ad arrivare a Zirkzee, potrebbero aprire ad un clamoroso scambio con lo United. Zirkzee per Vlahovic è la giusta soluzione per tutte le parti. Viene quasi facile pensare ad uno scenario del genere. Gli inglesi sembrano aver scelto il serbo così come i piemontesi l’olandese. Ma non sarà così facile attuarlo: ci sono troppi interessi e cifre in ballo, non è escluso che le due operazioni anche se dovessero andare in porto, alla fine saranno slegate tra di loro.