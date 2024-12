La Juve ha già deciso: contatti per il prossimo colpo

Giuntoli ha deciso il nome per rinforzare la Juve ed ha già avviato i contatti con gli agenti del calciatore: colpo in arrivo?

I gravi infortuni accusati da Gleison Bremer e Juan David Cabal hanno inevitabilmente cambiato i piani della Juventus in tema di calciomercato. Non è un mistero, infatti, che Cristiano Giuntoli si sia messo subito al lavoro per consegnare a Thiago Motta un nuovo difensore nella sessione di gennaio.

In tal senso, il nome più caldo in casa bianconera è quello del 27enne slovacco attualmente in forza al Feyenoord, David Hancko, difensore affidabile e dotato di una buona versatilità. In ‘seconda fila’ troviamo invece Antonio Silva e Luiz Felipe, altri due profili di spessore che offrirebbero discrete garanzie sotto l’aspetto qualitativo oltre che grande solidità.

Intanto, però, lo sguardo della Juventus non è puntato solo alla sessione di ‘riparazione’ la cui apertura è in programma tra circa due settimane. Giuntoli e compagni hanno già iniziato a guardare anche oltre e, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, sembrerebbero aver messo nel mirino un potenziale colpaccio in vista dell’estate.

Juve, ecco il nome ‘top’ per rinforzare la difesa: la scelta di Giuntoli

Il colpaccio in questione corrisponde al nome di Jonathan Tah, difensore centrale classe 1996 del Bayer Leverkusen e della Germania. Il forte calciatore è in scadenza di contratto con il club tedesco (e non intende rinnovarlo), ragion per cui tra qualche giorno sarà libero di accordarsi con il miglior offerente.

La Juve, dal canto suo, avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del 28enne ex Amburgo e Fortuna Düsseldorf. A riferirlo sono i colleghi di Calciomercato.com, i quali però sottolineano anche che la Vecchia Signora dovrà sbaragliare un’agguerrita concorrenza se vuole portare Tah all’ombra della Mole.

Calciomercato.com riferisce infatti che sul difensore tedesco ci sarebbe l’interesse deciso di altri due top club del calcio europeo: l’Inter, ma soprattutto Barcellona. Il club blaugrana – sempre stando a quanto si apprende noto portale – sarebbe in leggero vantaggio su quello piemontese dal momento che avrebbe già comunicato al calciatore di essere pronto a soddisfare le sue (alte) richieste economiche.

Staremo a vedere quali saranno eventualmente le evoluzioni di questa interessante vicenda di mercato. Certo è che chiunque prenderà Tah a parametro zero farà un grandissimo affare.