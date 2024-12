esonero deciso, il nuovo allenatore sarà Allegri o Sarri

Colpo di scena perché è pronto l’esonero in Italia con l’allenatore messo a rischio dopo quello che è accaduto nello spogliatoio e sembra tutto davvero deciso.

Momento non semplice per la società che in questo momento si ritrova costretta a pensare ad un cambio in panchina perché può esserci un esonero immediato dell’allenatore già deciso che porterebbe alla scelta di puntare su Allegri o Sarri con la società che vuole provare a dare una svolta.

Non è una situazione semplice e per questo motivo si pensa che possa arrivare la decisione definitiva da parte del club che può esonerare l’allenatore e aver scelto anche già il sostituto con Allegri e Sarri pronti a subentrare.

Esonero in arrivo, la decisione del club su Allegri o Sarri

Un vero colpo di scena quello che potrebbe portare al prossimo cambio di allenatore in panchina con un esonero deciso da parte della società e occhio quindi al nome scelto che ricadrà su Allegri o Sarri.

Tutto dipenderà da quello che può accadere proprio in questi giorni quando un club darà la sua ultima occasione all’allenatore che non ha intenzione di continuare in questo modo. Troppi alti e bassi nei risultati discontinui e che portano quindi a pensare a quello che può essere un vero cambio allenatore in panchina con l’esonero di Lopetegui dal West Ham che può essere sostituito da Allegri o Sarri.

Perché in queste ultime settimane in più occasioni la società inglese con sede a Londra ha manifestato il suo umore per i risultati che sono arrivati con il nuovo allenatore arrivato in estate Lopetegui che è stato vicinissimo anche al Milan prima di Fonseca. Adesso però si è arrivati ad un bivio che può portare anche all’immediato cambio con un esonero di Lopetegui dal West Ham e la scelta su Allegri o Sarri.

Proprio dal club arrivano notizie in tal senso, perché sono i due allenatori italiani in cima alla lista di tante società che possono pensare di dare una svolta e tra queste c’è anche il West Ham che può annunciare Allegri o Sarri come nuovo allenatore in caso di esonero di Lopetegui.

La prossima partita contro il Bouremouth diventa quindi decisiva e con una sconfitta si andrà per una scelta definitiva con l’esonero di Lopetegui e il West Ham che può scegliere Allegri o Sarri. Entrambi gli allenatori italiani hanno manifestato di recente interesse per allenare in Premier League e questa può essere una grande occasione visto che sono svincolati.