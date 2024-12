Milan, esonero Fonseca: pazienza finita, il sostituto è pronto

E’ tutto pronto per il possibile esonero di Fonseca dal Milan perché il club rossonero ha perso la pazienza con il proprio allenatore che non riesce a portare i risultati sperati.

Prossime ore decisive per capire come andrà a finire visto che pare ormai tutto pronto per una notizia molto forte che può portare all’esonero di Fonseca dal Milan dopo che gli obiettivi rischiano ora di essere compromessi. La società non è contenta di quello che accade nello spogliatoio e sul campo ed è pronta a prendere una decisione immediata.

Rivoluzione immediata in atto in casa Milan dove si valuta l’esonero di Fonseca ormai messo spalle al muro e con le voci che circolano in merito a quella che pare essere la scelta del nuovo allenatore del Milan.

Milan, esonero Fonseca: la decisione sul sostituto

Adesso ci sono delle novità che riguardano quello che può essere l’esonero di Fonseca dal Milan perché la società pensa seriamente di poter andare a fare un cambio di allenatore in panchina visto che i rossoneri sono lontani dagli obiettivi che si sono fissati in classifica Serie A.

Una situazione difficile questa per il tecnico portoghese che non ha in pugno la squadra perché lo spogliatoio sembra spaccato in due e ci sono diverse notizie che riguardano quella che può essere la scelta definitiva dopo l’esonero di Fonseca dal Milan.

L’allenatore è ora arrivato ad un bivio perché ci sarà un cambio immediato se non andranno a migliorare le cose già nelle prossime ore quando il Milan scenderà in campo contro l’Hellas Verona e in caso di altro risultato negativo che la società andrà ad iniziare una rivoluzione immediata con scelte pesantissime che possono portare fino all’esonero di Fonseca.

Diversi gli allenatori accostati al Milan con il licenziamento di Fonseca e su tutti ci son Sarri, Tudor, Allegri e Xavi. Occhio però a quella che sarebbe la notizia molto importanti arrivata nelle ultime ore perché ci sono conferme in merito a quello che può essere il prossimo allenatore del Milan.

Secondo gli ultimi aggiornamenti pare che il Milan abbia scelto Allegri come nuovo allenatore in caso di esonero di Fonseca e che l’ex tecnico della Juventus sia subito pronto perché pare che abbia già dato il suo ok alla trattativa per un ritorno in rossonero.