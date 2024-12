Infortunio in Roma-Parma: “È grave”, i tempi di recupero

Brutte notizie che arrivano nel corso di questa domenica per un club di Serie A e per i suoi fantallenatori, sulla situazione “grave” rivelata dall’allenatore nel post-partita.

È successo nel corso di Roma-Parma ed è stato annunciata nella conferenza del post-partita quando il tecnico, dopo il risultato larghissimo dei giallorossi nel corso di Roma-Parma, ha annunciato che la cosa più grave del match, appunto, è l’infortunio di uno degli intoccabili della sua formazione titolare.

Oltre alla complessa situazione di classifica, adesso l’allenatore deve fare i conti anche con l’infortunio che è praticamente il peggior “regalo” di Natale che gli lascia questo week-end prima del Natale che fermerà la Serie A, ma non la Serie B, che scenderà in campo nel giorno di Santo Stefano.

Infortunio in Roma-Parma: l’annuncio dell’allenatore

Si è concluso da poco il match della domenica che si gioca alle 12 e 30 tra Roma-Parma, gara terminata per cinque reti a zero a favore del club giallorosso. Risultava essere, quello tra le due squadre, un match praticamente da scontro diretto se si considera la classifica attuale in Serie A. Stessa classifica che però non rispecchia il valore in campo, con il club capitolino pronto a rilanciarsi con la speranza di avvicinare quanto prima possibile le posizioni del piazzamento alle coppe europee.

A preoccupare il tecnico dei crociati, non è tanto il risultato venuto fuori, tant’è che sottolinea quanto le parate di Svilar abbiano messo in mostra il valore del portiere giallorosso, quanto la situazione invece sull’infortunio che è grave, per la stessa situazione di emergenza in casa dei Crociati.

Ha preso voce infatti Fabio Pecchia, allenatore del Parma che ha così svelato il motivo della sostituzione di Del Prato, capitano del Parma che potrebbe restare fuori, a questo punto, per un po’ di tempo. Destano infatti preoccupazione le parole del tecnico sull’infortunio di Del Prato.

“È grave”: il tecnico parla nel post-partita di Roma-Parma

Sull’infortunio di Del Prato, Fabio Pecchia ai microfoni di Dazn, parla così: “Abbiamo perso altri due giocatori. Valeri era recuperato all’ultimo, l’infortunio di Del Prato è la cosa più grave di questo secondo tempo. È una cosa che va al di là del risultato. Questo crea maggiori difficoltà in una zona dove siamo già in emergenza. Pensate che ho dovuto inserire Hernani”.

I tempi di recupero dopo l’infortunio in Roma-Parma

I tempi di recupero sull’infortunio di Del Prato, consumatosi in Roma-Parma, sono chiaramente tutti da valutare. Spera Pecchia, tecnico anche a rischio esonero, che si tratti di qualcosa di poco conto ma, gli stessi tempi di recupero, saranno chiariti nel corso di questa serata oppure nella mattinata di domani.