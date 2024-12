Infortunio in Serie A: cambia il mercato per Inter e Juventus

Un altro problema in Serie A, che va a cambiare pure il calciomercato di Inter e Juventus, per quanto riguarda il calciatore.

È risaputo che entrambi i club hanno bisogno, chi più dell’altro con maggiore emergenza, di un nuovo difensore. Lo stesso infortunio nel corso di questa giornata vede cambiare il calciomercato proprio di Inter e Juventus, secondo quelli che sono i primi rumors dopo l’esclusione.

Nel corso di questo lunedì il calciatore è stato annunciato come assente della sfida che si gioca nel posticipo, dopo le partite già giocate nel week-end. L’infortunio, con annuncio sulla mancata presenza in campo, è stato comunicato praticamente all’ultimo momento con esclusione e tribuna dalla lista dei disponibili. Potrebbe, il calciatore in questione, aver finito così il suo 2024.

Serie A, infortunio nel posticipo: cambia pure il mercato

Inter e Juventus sono tra le squadre più attive per quanto riguarda il calciomercato in Serie A, considerando il bisogno di prendersi un nuovo difensore.

L’infortunio maturato quest’oggi accende delle “spie”, sugli interrogativi che si pone il club, in merito all’integrità del calciatore sul quale bisogna capire quali saranno gli effettivi tempi di recupero e con le condizioni che sono tutte da valutare, attraverso gli esami strumentali che sosterrà il calciatore tra questa sera e nel giorno di Natale.

Si tratta infatti di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese che piace sia ad Inter che alla Juventus e che si è fermato quest’oggi per infortunio. Nel corso della partita tra Fiorentina-Udinese non si è infatti visto il difensore sloveno tra i calciatori scelti nella formazione ufficiale del club friulano.

Infortunio ed esclusione all’ultimo: cos’è successo al giocatore

Piace a Inter e Juventus, ma l’infortunio complica le cose per Jaka Bijol e per l’Udinese, che non può contare su di lui. Da capire se quella giocata contro l’Inter, sia stata per lui l’ultima partita o meno con la maglia dell’Udinese, considerando che rischia di restare out poi anche per la prossima. Ed è da capire se Inter e Juventus, a quel punto, restano convinte su di lui. Fanno sapere che, la scelta di inserire Kabaesele con Kristensen e Tourè in difesa, nella formazione ufficiale di Fiorentina-Udinese, è legata al problema muscolare per Jaka Bijol. Infortunio oltretutto che è tutto da valutare, con gli esami strumentali che sosterrà il centrale sloveno.

Ultime Udinese: out Bijol, ma c’è anche una scelta tecnica

Scelta obbligata quella per l’Udinese con l’infortunio di Bijol, ma poi c’è la scelta su Brenner che è di natura tecnica. Non inserirlo in Udinese-Fiorentina è a causa di una valutazione da parte del tecnico che ha preferito escluderlo dalle proprie scelte.