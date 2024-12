Insulti razzisti in Serie A, decisa una maxi squalifica

Oltre il danno anche la beffa. E’ questo quello che può accadere in Serie A perché ancora una volta purtroppo si deve parlare del tema razzismo.

Non è la prima volta e forse non sarà nemmeno l’ultima, ma di sicuro c’è una situazione da dover sistemare perché quello che riguarda il razzismo in Italia e nel calcio resta purtroppo tema d’attualità a cui non si riesce a porre fine. Ci sono ora delle novità che riguardano quello che sarebbe accaduto ancora una volta.

Un altro episodio grave che è stato denunciato ed è accaduto durante l’ultimo turno di Serie A giocato prima di Natale dove ci sono stati dei momenti di forte tensione riguardo una situazione spiacevole che si è venuta a creare in merito agli insulti razzisti che hanno rovinato la serata.

Insulti razzisti in Serie A, le indagini

Un’altra brutta pagina nel mondo del calcio italiano perché è arrivato un pesante episodio che rovina ancora di più l’immagine del nostro campionato. Insulti razzisti contro un giocatore di Serie A e adesso è caccia ai colpevoli per andarli a punire subito.

Adesso sono a lavoro le forze dell’ordine che stanno facendo di tutto per trovare i colpevoli e cercare di punirli in maniera severa ed esemplare. Perché potrebbero arrivare delle squalifiche senza precedenti per gli insulti razzisti nei confronti di un giocatore.

L’ultimo turno di Serie A ha visto il Milan di Fonseca andare a vincere per 0-1 sul campo dell’Hellas Verona ed è lì che si sono registrati episodi gravi di razzismo nei confronti di Maignan, portiere rossonero che più volte è stato beccato anche su altri campi nel corso della sua carriera in Italia.

Adesso si cerca di capire se si riuscirà ad individuare il più possibile quei tifosi che hanno insultato con cori razzisti Maignan per squalificarli a vita da ogni stadio da calcio e allo stesso tempo si proverà a capire se ci sarà una punizione che tirerà di mezzo anche il club.

Senza riuscire ad individuare i veri colpevoli che il Verona può rischiare lo stadio chiuso o il settore chiuso per gli insulti razzisti a Maignan. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire come si concluderanno le indagini e la forte decisione che sarà presa su questo tema.