Infortunio Inter, pessime notizie per la Supercoppa: il comunicato

La conferma attraverso il comunicato della società perché ci sono delle nuove notizie che arrivato per i giocatori infortunati dell’Inter che continuano ad aumentare.

Un’altra batosta per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di diversi giocatori ancora come già capitato diverse volte in questi primi mesi di stagione. Perché alcuni giocatori dell’Inter sono stati costretti a stringere i denti per provare a dare il meglio di loro stessi e tutte le energie in un periodo dove la rosa era corta per diversi infortuni.

Adesso un altro giocatore dell’Inter si è infortunato e per questo motivo che si rischia di dover cambiare le cose anche in virtù di quella che sarà la competizione come la Supercoppa Italiana imminente che si giocherà in Arabia Saudita.

Perché ci sono delle novità in merito a quello che è accaduto in queste ore con l’Inter che ha perso un altro giocatore per infortunio. Il club nerazzurro ora dovrà fare i conti con quella che è una nuova emergenza che rischia di mettere in difficoltà prima di tutto l’allenatore per le prossime sfide importanti da dover giocare.

Infortuni Inter, un altro giocatore si è fatto male

Arriva la conferma riguardo l’infortunio del calciatore che rischia di saltare alcune partite per l’Inter che ora dovrà fare a meno di lui sicuramente nella prossima partita di campionato e c’è il rischio anche per quella che sarà la Supercoppa Italiana.

E’ piena emergenza per l’Inter in difesa dopo l’infortunio anche di Darmian. Adesso il club nerazzurro dovrà fare i conti con un altro problema fisico per uno dei suoi giocatori perché è stato confermato in queste ore che per la prossima partita contro il Cagliari non ci sarà nella lista dei convocati di mister Simone Inzaghi il difensore italiano.

Una partita importante che arriva prima del mini torneo di Supercoppa Italiana che l’Inter dovrà giocare contro l’Atalanta e contro una tra Milan e Juventus. A rischio Darmian che per infortunio salterà anche la partita di campionato contro il Cagliari.

Da capire se Darmian riuscirà a recuperare a pieno per il prossimo torneo che si giocherà il 2 gennaio in Arabia Saudita dove c’è il serio rischio che nella partita contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a Riyad non ci sarà. Oltre all’infortunio di Darmian anche Francesco Acerbi e Benjamin Pavard sono da valutare.