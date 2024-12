Chiesa in Serie A in prestito: accordo per gennaio

Tutto pronto per il grande ritorno di Federico Chiesa pronto a firmare con una nuova squadra in Italia dopo la breve esperienza al Liverpool.

In Inghilterra non sembra essere andata come ci si aspettava e per questo motivo che ora il club inglese è pronto a dare il via libera al giocatore che è ormai ai margini del progetto di Arne Slot che domina la Premier League e la Champions con il suo Liverpool ma dove Chiesa non sta trovando assolutamente minutaggio.

L’esterno italiano 27enne sembra ormai tagliato fuori e per questo motivo si parla di un suo immediato ritorno in Italia dove sono diversi i club disposti ad investire subito su di lui. Perché Federico Chiesa può firmare con una nuova squadra in Serie A da un momento all’altro.

Si aspetta solo di capire quando arriverà il via libera definitivo con l’ok del giocatore e dei club che sono in trattativa per capire la soluzione migliore, considerando che il giocatore ha anche un alto ingaggio da dover ricoprire e non è per nulla facile per i club italiani chiudere per Chiesa.

Calciomercato Serie A: Chiesa torna in Italia subito

Adesso però ci sono maggiori conferme riguardo quelle che sono le intenzioni. Perché continuando in questo modo non ci saranno possibilità per Chiesa di trovare spazio e giocare con la maglia del Liverpool e allora l’opzione migliore potrebbe essere quella di cambiare casacca a gennaio per avere continuità di minutaggio e prestazioni che possono ridare fiducia e futuro alla carriera del calciatore.

Diversi i club in Italia pronti a cogliere a volo la grande opportunità perché adesso l’attaccante italiano non vede l’ora di mettersi di nuovo in condizione e di mostrare tutte le sue qualità per far ricredere tutti a Liverpool, soprattutto l’allenatore Arne Slot che non gli concede mai minuti.

Il Liverpool è pronto a dare il suo ok per un prestito con diritto di riscatto per Chiesa per lasciarlo andare anche definitivamente e ora sarà il giocatore con il suo agente a prendere la parola finale vedendo le squadre che si presenteranno dinanzi a lui.

Diversi i club di Serie A che hanno mostrato interesse per l’attaccante e tra questi ci sono Napoli, Inter, Milan, Roma e Fiorentina che pensano di sfruttare in Italia l’occasione per Federico Chiesa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come andrà a finire.