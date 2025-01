Inter, cessione inaspettata: accordo per l’addio

Non gira del tutto bene in casa Inter una situazione che può stravolgere il calciomercato del club nerazzurro Campione d’Italia perché è in arrivo una rottura con un calciatore.

Una situazione non facile questa per il club milanese che si sta preparando a sfidare le avversarie impegnate in Supercoppa Italia come Atalanta, Milan e Juventus. Ora però arriva una notizia di calciomercato inattesa che può cambiare la situazione per l’Inter.

Ci sono delle nuove notizie in merito a quello che può essere il futuro di un giocatore del club nerazzurro che può ritrovarsi ad andare a giocare altrove lasciando l’Inter. Non solo acquisti quindi, ma anche diverse cessioni che ci saranno per il club che è pronto a guardare a nuovi risvolti.

Situazione non facile perché ora uno dei giocatori molto amati dal club nerazzurro può davvero andare via. Ci sono diverse valutazioni da fare e per questo motivo che ora si può arrivare anche alla cessione di un calciatore dell’Inter che in questo momento non sembra rientrare pienamente nei piani del club e dell’allenatore.

Calciomercato Inter, decisa un’altra cessione

Un momento davvero particolare e perché in questo momento che l’Inter si concentra sul primo trofeo di stagione che può cambiare subito i risvolti per l’allenatore Simone Inzaghi che ha il dover di prendere delle decisioni molto forti, come anche quella di valutare l’addio di alcuni giocatori.

Alcuni calciatori dell’Inter si ritrovano sul filo del rasoio con il loro futuro in bilico che può cambiare da un momento all’altro e occhio anche a quello che può accadere a Davide Frattesi, centrocampista dell’Italia e dell’Inter che non sta trovando spazio come credeva da quando è arrivato a giocare per i nerazzurri.

Adesso ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quello che può accadere con la società che sta decidendo quelli che possono essere i giocatori da mandare altrove. Marotta, Ausilio e Baccin a lavoro per quello che può accadere da un momento all’altro con la possibile cessione di Frattesi dall’Inter ma non per gennaio, ma per la prossima estate.

Perché ora su Frattesi c’è l’interesse della Roma che vuole comprarlo e l’Inter è pronto a dare il via libera alla sua partenza. Il calciatore sarebbe intenzionato a cambiare aria dopo un momento negativo in nerazzurro dal punto di vista della continuità.