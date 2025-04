Incontro con Conte: ha fatto una richiesta

La prossima estate girerà sicuramente attorno al nome di Antonio Conte che può restare al Napoli o andare via visto il forte interesse di Juventus e Milan.

Tornato in Italia dopo diversi anni è di nuovo diventato il protagonista del campionato di Serie A Antonio Conte che sulla panchina del Napoli sta facendo una grande stagione, ma adesso occhio a quello che può accadere in vista del futuro perché ci sono delle nuove voci che riguardano proprio il tecnico che può anche andare subito via.

A sorpresa si può pensare che il futuro di Conte possa essere altrove visto che con il Napoli si è venuto a creare un problema non di poco conto che non ha fatto per nulla felice l’allenatore ex Juve e Inter.

Adesso però ci sono delle importanti notizie che riguardano quella che può essere la scelta proprio dell’allenatore che non sembra essere più in rapporti serenissimi con il Napoli dopo quello che è avvenuto negli ultimi mesi e adesso Conte può anche pensare di valutare un futuro diverso e distante dalla piazza partenopea.

Calciomercato: incontro con Conte, la situazione

Potrebbe esserci un ribaltone in panchina a Napoli considerando che il tecnico Antonio Conte in questo momento riflette seriamente su quella che può essere la prossima stagione. E’ concreta la possibilità che l’allenatore attuale della SSC Napoli in piena lotta scudetto al primo anno possa andare via per provare una nuova esperienza, ma sempre in Italia, visto che si sono rifatte avanti Juve e Milan.

Attenzione a quelle che sono le voci che diventano sempre più corpose in vista della prossima stagione perché si parla del futuro di Antonio Conte che ora può essere la prima scelta di Milan e Juventus che vorrebbero puntare su di lui per il futuro e faranno di tutto per convincerlo.

Dall’altra parte però bisogna fare i conti con il Napoli che non ha intenzione di lasciare andare via Conte (che ha firmato un triennale fino al 2027) così facilmente e per questo che Juve e Milan valutano anche altre piste.

Ora però arrivano delle novità molto importanti in merito a quella che sembra essere la scelta del club partenopeo. Perché secondo quanto scrive La Repubblica, presto si saprà di più sul futuro di Conte c’è in programma un vertice con il presidente De Laurentiis la prossima settimana.

Dopo la sfida contro il Bologna, si prevede un vertice tra Conte e il Napoli con il tecnico che chiederà precise garanzie sul futuro tecnico della squadra, la volontà e di mantenere alta la competitività per il futuro.