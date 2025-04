Scudetto e addio, si cambia in panchina: colpo di scena

Il tecnico pronto a salutare la squadra qualora dovesse vincere il titolo a fine stagione: cambio in panchina e tifosi sorpresi

Quando manca ormai poco al termine della stagione, la squadra è sempre più vicina a vincere il titolo grazie all’ottimo lavoro del tecnico, ora appetito da tanti club in vista del prossimo club.

La vittoria nello scontro diretto sul campo del PSV Eindhoven ha avvicinato ulteriormente l’Ajax alla vittoria dell’Eredivisie. I Lancieri, allenati da Francesco Farioli, si sono imposti 2-0 al Philips Stadion con le reti di Klaassen e Traorè, portandosi a +9 sui biancorossi di Eindhoven quando mancano solo sette giornate alla fine del campionato. Un vantaggio che potrebbe bastare all’Ajax per vincere il campionato visto che, escluse Utrecht e Twente, il calendario appare più che favorevole.

Da qui a fine stagione, infatti, la squadra di Amsterdam incrocerà, oltre alle due citate, se la vedrà contro NAC Breda, NEC Nijmegen, Groningen, Sparta Rotterdam e Willem II, tutti club che si trovano nelle zone basse e medio-basse della classifica, mentre il PSV deve ancora vedersela fuori casa contro Feyenoord e Twente. Il finale di stagione si prospetta dunque in discesa per l’Ajax, vicinissimo a vincere un titolo che manca dal 2022.

Gran parte del merito di questo straordinario campionato va al tecnico Farioli che ha confermato di essere uno degli allenatori più interessanti del panorama europeo dopo l’avventura al Nizza. Non sorprende dunque che il suo nome sia accostato a tante squadre e a fine stagione potrebbe anche dire addio all’Ajax, soprattutto in caso di titolo.

Ajax, Farioli via a fine stagione: ecco dove può andare l’ex Nizza

Sebbene nelle coppe non sia stato un percorso indimenticabile con eliminazioni sia dalla KNVB Beker (la Coppa d’Olanda ndr.) e che dall’Europa League, il lavoro di Francesco Farioli è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico italiano ex Nizza è riuscito a rivitalizzare un club che negli ultimi anni aveva fatto una fatica immane, rischiando addirittura la retrocessione lo scorso anno.

Adesso, l’Ajax è vicinissimo al suo 37° titolo e tutto grazie a Farioli, il cui nome è accostato a molti club. Qualora dovesse arrivare la vittoria del campionato, non è escluso che Farioli possa lasciare l’Ajax per fare il definitivo salto di qualità. Su di lui ci sono squadre di Premier League e di Serie A, tra cui la Roma, ancora a caccia di un nuovo tecnico che possa prendere le redini della squadra al posto di Claudio Ranieri.

In Inghilterra, invece, Farioli piace molto ad alcune big e tra queste è da tenere d’occhio il Manchester United. I Red Devils potrebbero infatti decidere di non confermare Ruben Amorim alla guida della squadra per sostituirlo con il tecnico italiano. Ad ogni modo, il nome di Farioli verrà accostato di sicuro ad altre squadre nei prossimi mesi, mentre i tifosi dell’Ajax si augurano che il tecnico possa guidarli anche il prossimo anno, quando la loro squadra farà il suo ritorno in Champions League.