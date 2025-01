Chiesa di nuovo in Serie A, c’è una notizia inaspettata

Possibile colpo di scena in Italia per quello che può essere il futuro di un calciatore che in questo momento non riesce ad esprimersi come Federico Chiesa.

L’esterno italiano ex Juventus e Fiorentina in questo momento è una riserva di lusso al Liverpool dove non trova praticamente mai spazio e rischia di passare una stagione intera in questo modo. Non un buon momento per un giocatore che già più volte in passata in questi anni è stato costretto a dover guardare da fuori gli altri giocare a causa di infortuni seri.

Ora però a fare da ostacolo nella carriera di Chiesa sembra essere il club che solo la scorsa estate l’ha acquistato e che non sembra voler puntar ora forte su di lui come si pensava. Perché l’allenatore Arne Slot sembra non far rientrare nei suoi piani il giocatore che continua a guadare i suoi compagni dalla panchina.

Una situazione difficile per Chiesa che può lasciare il Liverpool già a gennaio visto che ci sono diverse società interessate fortemente a lui e che possono pensare di prenderlo per dargli l’occasione di riscattarsi. Adesso ci sono delle novità che riguardano quella che è stata una decisione forte da parte del Liverpool.

Calciomercato Serie A: Chiesa ritorna, la scelta

Ultimissime notizie in merito alla scelta da parte del Liverpool di vendere Chiesa che non rientra più nei piani del club inglese che è disposto già a fare a meno di lui considerando che non trova praticamente mai spazio nella formazione di Slot che in questo momento ha la ragione dalla sua parte visto che i Reds dominano in testa in Premier League e anche in Champions.

Su Chiesa c’è il forte interesse in Italia da parte di Milan, Inter, Atalanta, Fiorentina, Roma e Napoli. Quasi tutte le migliori squadre italiane ci pensano a riportare in Serie A il giocatore ma in questo momento la situazione è più complicata del previsto.

Perché se si parlava di quello che sembrava un facile investimento in prestito per Chiesa a gennaio in Italia, ora le cose cambiano e bisognerà capire come andranno le cose in vista delle prossime settimane e se si potrà creare un’occasione con la giusta intesa.

Secondo le ultime notizie di mercato riportate da TMW il Liverpool non vuole vendere Chiesa in prestito e aspetta l’offerta giusta. Una situazione che può andare a creare problemi ai club italiani che non hanno ad oggi la possibilità di investire cifre importanti per lui e tutto può essere rimandato all’astate.